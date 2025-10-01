Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин и Греф поспорили, кого может заменить искусственный интеллект - 01.10.2025
Собянин и Греф поспорили, кого может заменить искусственный интеллект
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, людей каких профессий может заменить искусственный интеллект. В среду прошла пленарная сессия "Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?" с участием Германа Грефа и Сергея Собянина. Сессия состоялась в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который проходит в Москве на территории умного города СберСити 1 и 2 октября. "Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых не квалифицированных профессий. Физический AI то, куда сейчас он и идет", - сказал Греф. Мэр не согласился с высказыванием главы Сбербанка, отметив, что искусственный интеллект способен заменить высокотехнологичные профессии, а "дворникам нужно, чтобы кто-то командовал"."Я не согласен с этим. Скорее всего все наоборот. Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее. А грузчики как бы так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте", - сказал Собянин. Греф в свою очередь уточнил, что в будущем роботы будут способны на большее, чем от них ожидалось ранее. "Мы тоже раньше думали, что мы доберемся только до первого слоя. Но мы сегодня уже видим, что через два-три года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически будут подметать улицы, подавать, готовить еду и так далее", - ответил глава Сбербанка. "Слушайте, если у вас снег во дворе не убран, обращайтесь к Герману Оскаровичу", - добавил Собянин. "Ребята, дайте мне еще несколько лет хотя бы, а потом приглашайте в качестве дворника", - пошутил в ответ Греф.
14:11 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили, людей каких профессий может заменить искусственный интеллект.
В среду прошла пленарная сессия "Человекоцентричные технологии. Что определяет будущее мегаполисов?" с участием Германа Грефа и Сергея Собянина. Сессия состоялась в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который проходит в Москве на территории умного города СберСити 1 и 2 октября.
"Кого заменит искусственный интеллект? Людей самых не квалифицированных профессий. Физический AI то, куда сейчас он и идет", - сказал Греф.
Мэр не согласился с высказыванием главы Сбербанка, отметив, что искусственный интеллект способен заменить высокотехнологичные профессии, а "дворникам нужно, чтобы кто-то командовал".
"Я не согласен с этим. Скорее всего все наоборот. Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее. А грузчики как бы так и останутся. Как может дворника заменить искусственный интеллект, например? А дворникам нужно, чтобы кто-то командовал. Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте", - сказал Собянин.
Греф в свою очередь уточнил, что в будущем роботы будут способны на большее, чем от них ожидалось ранее.
"Мы тоже раньше думали, что мы доберемся только до первого слоя. Но мы сегодня уже видим, что через два-три года роботы будут совершенно спокойно не только ходить в качестве машин с пылесосами, но и физически будут подметать улицы, подавать, готовить еду и так далее", - ответил глава Сбербанка.
"Слушайте, если у вас снег во дворе не убран, обращайтесь к Герману Оскаровичу", - добавил Собянин.
"Ребята, дайте мне еще несколько лет хотя бы, а потом приглашайте в качестве дворника", - пошутил в ответ Греф.
