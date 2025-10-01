https://1prime.ru/20251001/sotsvyplaty-863043127.html
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции - 01.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:26+0300
2025-10-01T17:26+0300
2025-10-01T17:36+0300
рф
общество
финансы
единая россия
госдума
минфин
антон силуанов
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_0:102:2943:1757_1920x0_80_0_0_f90b5b4248127f2f29ec480168385008.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат."В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов.Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года."Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.
https://1prime.ru/20251001/inflyatsiya--863040650.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/13/862487704_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_9bcf66366d952d473f1106b19582cb04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, общество , финансы, единая россия, госдума, минфин, антон силуанов
РФ, Общество , Финансы, Единая Россия, Госдума, Минфин, Антон Силуанов, Экономика
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Силуанов: социальные выплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции