Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции - 01.10.2025
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции - 01.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции
Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:26+0300
2025-10-01T17:36+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат."В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов.Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года."Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.
рф, общество , финансы, единая россия, госдума, минфин, антон силуанов
РФ, Общество , Финансы, Единая Россия, Госдума, Минфин, Антон Силуанов, Экономика
17:26 01.10.2025 (обновлено: 17:36 01.10.2025)
 
Силуанов: соцвыплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции

Силуанов: социальные выплаты в 2026 году проиндексируют по уровню инфляции

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Социальные выплаты в России в 2026 году будут проиндексированы по уровню инфляции, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".
Он рассказал, что во внесенном правительством в Госдуму проекте федерального бюджета на 2026 год заложена индексация социальных пособий и выплат.
"В этом году мы ожидаем рост инфляции в размере 6,8%, и, соответственно, выплаты социальные на эту величину проиндексированы", - сказал Силуанов.
Также он напомнил, что в бюджетном пакете учтена индексация пенсий выше уровня инфляции текущего года.
"Мы пошли на это, поскольку учли и рост инфляции предыдущего года, то есть 2025 года, и рост зарплаты. То есть уровень индексации пенсии со следующего года учтен не двукратно, а это двукратное увеличение пенсии перенесено на 1 января, и предлагаем сделать это один раз на 7,6%. То есть средний размер пенсии в конце года составит 26 697 рублей", - сказал министр.
Прожиточный минимум, по его словам, будет увеличен в следующем году на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей.
