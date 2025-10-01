https://1prime.ru/20251001/srok-863031417.html

В Хабаровске главбуха авиакомпании осудили за присвоение денег

ХАБАРОВСК, 1 окт - ПРАЙМ. Главный бухгалтер авиакомпании получила условный срок в Хабаровске за присвоение более 7 миллионов рублей, предназначавшихся для реализации субсидируемых билетов, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Суд установил, что главбух ООО "Дальнереченск Авиа" с мая 2018 года по декабрь 2022-го присвоила свыше 7,2 миллиона рублей. Деньги, полученные от продажи субсидированных авиабилетов, она не учла и не внесла сведения в программу бухгалтерского учета. "Железнодорожным районным судом Хабаровска вынесен приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Она осуждена по части 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)... Суд приговорил виновную к наказанию в виде четырех лет лишения свободы условно", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что подсудимая вину признала и возместила ущерб в полном объеме. Условный срок главбуху был назначен с учетом характеристик ее личности, уточняет ведомство.

