"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в Вашингтоне - 01.10.2025
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в Вашингтоне
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в Вашингтоне - 01.10.2025, ПРАЙМ
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в Вашингтоне
Потенциальный шатдаун в правительстве США может значимо уменьшить военную помощь Украине и прекратить поставки оружия, заявил Олег Соскин, бывший советник... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T07:25+0300
2025-10-01T07:25+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Потенциальный шатдаун в правительстве США может значимо уменьшить военную помощь Украине и прекратить поставки оружия, заявил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, на своём YouTube-канале. "По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период (Для Украины. — Прим. Ред.)", — отметил он. Соскин добавил, что даже при отсутствии шатдауна поддержка Зеленского среди американцев довольно слабая, а возможное прекращение работы правительства может дополнительно осложнить отношения между Киевом и Вашингтоном. "У Зеленского никакой поддержки. Штаты не пойдут (Помогать. — Прим. Ред.), никакие Томагавки не дадут и будут заниматься своим регионом или Венесуэлой, но никак не Украиной", — сообщил Соскин. Во вторник Сенат США не смог договориться о законопроектах для продолжения финансирования, поддержанных обеими партиями. В ответ Белый дом призвал государственные учреждения готовиться к возможному отключению. С началом нового финансового года 1 октября, правительство США находится в условиях без утверждённого бюджета. Если Конгресс не примет хотя бы временную резолюцию для краткосрочного финансирования, федеральные учреждения могут оказаться закрытыми на неопределенный срок. В истории США самый долгий шатдаун длился 35 дней и произошёл при президентстве Дональда Трампа. Несмотря на то, что обе палаты Конгресса контролируются Республиканской партией, риск приостановки работы правительства остаётся из-за минимального перевеса голосов и недостаточного внутрипартийного согласия.
07:25 01.10.2025
 
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в Вашингтоне

Соскин: шатдаун в США может привести к сокращению помощи Киеву

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Потенциальный шатдаун в правительстве США может значимо уменьшить военную помощь Украине и прекратить поставки оружия, заявил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, на своём YouTube-канале.
"По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период (Для Украины. — Прим. Ред.)", — отметил он.
Соскин добавил, что даже при отсутствии шатдауна поддержка Зеленского среди американцев довольно слабая, а возможное прекращение работы правительства может дополнительно осложнить отношения между Киевом и Вашингтоном.
"У Зеленского никакой поддержки. Штаты не пойдут (Помогать. — Прим. Ред.), никакие Томагавки не дадут и будут заниматься своим регионом или Венесуэлой, но никак не Украиной", — сообщил Соскин.
Во вторник Сенат США не смог договориться о законопроектах для продолжения финансирования, поддержанных обеими партиями. В ответ Белый дом призвал государственные учреждения готовиться к возможному отключению.
С началом нового финансового года 1 октября, правительство США находится в условиях без утверждённого бюджета. Если Конгресс не примет хотя бы временную резолюцию для краткосрочного финансирования, федеральные учреждения могут оказаться закрытыми на неопределенный срок.
В истории США самый долгий шатдаун длился 35 дней и произошёл при президентстве Дональда Трампа. Несмотря на то, что обе палаты Конгресса контролируются Республиканской партией, риск приостановки работы правительства остаётся из-за минимального перевеса голосов и недостаточного внутрипартийного согласия.
 
