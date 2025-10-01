https://1prime.ru/20251001/starbucks--863045674.html

Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

01.10.2025

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американская компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была подана в Роспатент в мае 2024 года, в октябре 2025 года было принято решение о регистрации. Теперь в России могут предоставляться под соответствующим брендом услуги ресторанов, кафе и чайных баров. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

