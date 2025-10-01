Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/strany-863021448.html
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель - 01.10.2025, ПРАЙМ
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель
Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T05:15+0300
2025-10-01T05:15+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
канада
вьетнам
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021448.jpg?1759284914
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Белый дом в понедельник сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. Эти пошлины начнут действовать с 14 октября 2025 года, а с 1 января 2026 года будут повышены до 30% для мягкой мебели и до 50% - для кухонной. Таким образом, в этом году новые пошлины будут действовать 2,5 месяца - до повышения с начала 2026 года. За этот период, согласно расчетам агентства, больше всего переплатить придется импортерам из Вьетнама - 316,9 миллиона долларов. Следом расположилась Канада, для которой тариф в денежном выражении составит 161,3 миллиона долларов. Далее следует Китай с 95,8 миллионами долларов и Мексика - 70,1 миллиона. Замкнула пятерку Малайзия - 26,1 миллиона долларов. В десятку поставщиков материалов и товаров из дерева, на которых сильнее всего скажутся новые пошлины, вошли также Италия (21,7 миллиона долларов), Камбоджа (19,1 миллиона), Таиланд (16,6 миллиона), Индонезия (14,9 миллиона) и Германия (14,8 миллиона). Всего с пошлин за 2,5 месяца Штаты могут выручить около 827,9 миллиона долларов. По данным министерства труда США, цены на мебель в стране по итогам августа выросли на 4,7%. При этом по темпам лидировала как раз группа, на которую сейчас вводятся пошлины, - мебель для гостиной и кухни, которые подскочили в цене на 9,5%.
сша
канада
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, бизнес, сша, канада, вьетнам, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, КАНАДА, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, ЕС
05:15 01.10.2025
 
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель

Трамп вводит пошлины на лесоматериалы и мебель

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Белый дом в понедельник сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. Эти пошлины начнут действовать с 14 октября 2025 года, а с 1 января 2026 года будут повышены до 30% для мягкой мебели и до 50% - для кухонной.
Таким образом, в этом году новые пошлины будут действовать 2,5 месяца - до повышения с начала 2026 года. За этот период, согласно расчетам агентства, больше всего переплатить придется импортерам из Вьетнама - 316,9 миллиона долларов.
Следом расположилась Канада, для которой тариф в денежном выражении составит 161,3 миллиона долларов. Далее следует Китай с 95,8 миллионами долларов и Мексика - 70,1 миллиона. Замкнула пятерку Малайзия - 26,1 миллиона долларов.
В десятку поставщиков материалов и товаров из дерева, на которых сильнее всего скажутся новые пошлины, вошли также Италия (21,7 миллиона долларов), Камбоджа (19,1 миллиона), Таиланд (16,6 миллиона), Индонезия (14,9 миллиона) и Германия (14,8 миллиона).
Всего с пошлин за 2,5 месяца Штаты могут выручить около 827,9 миллиона долларов.
По данным министерства труда США, цены на мебель в стране по итогам августа выросли на 4,7%. При этом по темпам лидировала как раз группа, на которую сейчас вводятся пошлины, - мебель для гостиной и кухни, которые подскочили в цене на 9,5%.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСШАКАНАДАВЬЕТНАМДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала