https://1prime.ru/20251001/strany-863021448.html

Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель

Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель - 01.10.2025, ПРАЙМ

Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель

Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T05:15+0300

2025-10-01T05:15+0300

2025-10-01T05:15+0300

экономика

мировая экономика

бизнес

сша

канада

вьетнам

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021448.jpg?1759284914

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы. Белый дом в понедельник сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. Эти пошлины начнут действовать с 14 октября 2025 года, а с 1 января 2026 года будут повышены до 30% для мягкой мебели и до 50% - для кухонной. Таким образом, в этом году новые пошлины будут действовать 2,5 месяца - до повышения с начала 2026 года. За этот период, согласно расчетам агентства, больше всего переплатить придется импортерам из Вьетнама - 316,9 миллиона долларов. Следом расположилась Канада, для которой тариф в денежном выражении составит 161,3 миллиона долларов. Далее следует Китай с 95,8 миллионами долларов и Мексика - 70,1 миллиона. Замкнула пятерку Малайзия - 26,1 миллиона долларов. В десятку поставщиков материалов и товаров из дерева, на которых сильнее всего скажутся новые пошлины, вошли также Италия (21,7 миллиона долларов), Камбоджа (19,1 миллиона), Таиланд (16,6 миллиона), Индонезия (14,9 миллиона) и Германия (14,8 миллиона). Всего с пошлин за 2,5 месяца Штаты могут выручить около 827,9 миллиона долларов. По данным министерства труда США, цены на мебель в стране по итогам августа выросли на 4,7%. При этом по темпам лидировала как раз группа, на которую сейчас вводятся пошлины, - мебель для гостиной и кухни, которые подскочили в цене на 9,5%.

сша

канада

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, бизнес, сша, канада, вьетнам, дональд трамп, ес