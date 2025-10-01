https://1prime.ru/20251001/strany-863021448.html
Названы страны, которые сильнее всего пострадают от пошлин на мебель
2025-10-01T05:15+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
канада
вьетнам
дональд трамп
ес
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины на ввоз лесоматериалов и мебели сильнее всего ударят по импортерам из Канады, Вьетнама и Китая, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Белый дом в понедельник сообщил о введении новых пошлин на импорт ряда лесоматериалов, а также некоторых видов мебели и кухонных шкафов, произведенных за пределами США. На лесоматериалы вводится пошлина в размере 10%, на мебель - 25%. При этом в случае с мебелью предусмотрены исключения: тариф для Великобритании составит 10%, для Японии и стран ЕС - 15%. Эти пошлины начнут действовать с 14 октября 2025 года, а с 1 января 2026 года будут повышены до 30% для мягкой мебели и до 50% - для кухонной.
Таким образом, в этом году новые пошлины будут действовать 2,5 месяца - до повышения с начала 2026 года. За этот период, согласно расчетам агентства, больше всего переплатить придется импортерам из Вьетнама - 316,9 миллиона долларов.
Следом расположилась Канада, для которой тариф в денежном выражении составит 161,3 миллиона долларов. Далее следует Китай с 95,8 миллионами долларов и Мексика - 70,1 миллиона. Замкнула пятерку Малайзия - 26,1 миллиона долларов.
В десятку поставщиков материалов и товаров из дерева, на которых сильнее всего скажутся новые пошлины, вошли также Италия (21,7 миллиона долларов), Камбоджа (19,1 миллиона), Таиланд (16,6 миллиона), Индонезия (14,9 миллиона) и Германия (14,8 миллиона).
Всего с пошлин за 2,5 месяца Штаты могут выручить около 827,9 миллиона долларов.
По данным министерства труда США, цены на мебель в стране по итогам августа выросли на 4,7%. При этом по темпам лидировала как раз группа, на которую сейчас вводятся пошлины, - мебель для гостиной и кухни, которые подскочили в цене на 9,5%.
