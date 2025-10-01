https://1prime.ru/20251001/sud-863017683.html
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Штенгеловых
бизнес
россия
общество
рф
москва
украина
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы рассмотрит в среду иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества Николая и Дениса Штенгеловых и компании "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", сообщили РИА Новости в суде.
Суд ранее наложил арест на спорное имущество.
"Судебное заседание назначено на 1 октября в 16.00 (мск - ред.)", - сообщили в инстанции.
Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход - 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль - 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорный орган просил арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
