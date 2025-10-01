https://1prime.ru/20251001/sud-863041063.html

Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд

Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд - 01.10.2025, ПРАЙМ

Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд

Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T15:58+0300

2025-10-01T15:58+0300

2025-10-01T15:59+0300

банки

общество

происшествия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Обвиняемого привезли на полицейской "Газели" в сопровождении конвоя. Следствие просит арестовать его. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. "В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Константина Топорова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили позже РИА Новости в суде. По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.

https://1prime.ru/20250828/sk-861367769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, общество