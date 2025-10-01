Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд - 01.10.2025
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд
банки
общество
происшествия
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Обвиняемого привезли на полицейской "Газели" в сопровождении конвоя. Следствие просит арестовать его. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время. "В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Константина Топорова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили позже РИА Новости в суде. По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.
банки, общество
Банки, Общество , Происшествия
15:58 01.10.2025 (обновлено: 15:59 01.10.2025)
 
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд

Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд в Москве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Обвиняемого привезли на полицейской "Газели" в сопровождении конвоя.
Следствие просит арестовать его. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Константина Топорова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили позже РИА Новости в суде.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.
