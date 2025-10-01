Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta* - 01.10.2025
В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta*
В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta* - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta*
Торговый суд Мадрида приступил к рассмотрению иска более 80 испанских средств массовой информации против компании Meta* по делу о предполагаемом нарушении... | 01.10.2025, ПРАЙМ
18:47 01.10.2025
 
В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta*

Торговый суд Мадрида рассмотрит иск испанских СМИ против Meta на 550 млн евро

© AFP / Josh Edelson Руководитель компании Facebook* Inc. Марк Цукерберг
Руководитель компании Facebook* Inc. Марк Цукерберг - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Руководитель компании Facebook* Inc. Марк Цукерберг. Архивное фото
МАДРИД, 1 окт - ПРАЙМ. Торговый суд Мадрида приступил к рассмотрению иска более 80 испанских средств массовой информации против компании Meta* по делу о предполагаемом нарушении законодательства Евросоюза о защите данных, сообщает в среду газета Pais.
"С этой среды торговый суд №15 Мадрида рассматривает иск испанских СМИ против технологического гиганта Meta*. Более 80 изданий, включая Pais, объединённых в Ассоциацию информационных медиа (AMI), требуют от компании Марка Цукерберга 551 миллион евро компенсации за продажу цифровой рекламы с использованием персональных данных, что, по их утверждению, противоречит европейскому законодательству", - пишет издание.
По его данным, с мая 2018 по июль 2023 года Meta* незаконно использовала персональные данные пользователей для продажи таргетированной рекламы, что противоречит европейскому законодательству.
Meta* в ответ на иск заявила, что претензии СМИ представляют собой "неудачную попытку традиционных испанских изданий переложить на компанию ответственность за их неспособность адаптироваться к глобальной цифровизации рекламного рынка".
В апреле около 200 французских СМИ подали в суд на Meta*, обвиняя её в предоставлении таргетированной рекламы на основе незаконно собранных данных пользователей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
