В Мадриде суд рассмотрит иск СМИ против компании Meta*
2025-10-01T18:47+0300
бизнес
мировая экономика
мадрид
рф
марк цукерберг
meta
ес
МАДРИД, 1 окт - ПРАЙМ. Торговый суд Мадрида приступил к рассмотрению иска более 80 испанских средств массовой информации против компании Meta* по делу о предполагаемом нарушении законодательства Евросоюза о защите данных, сообщает в среду газета Pais. "С этой среды торговый суд №15 Мадрида рассматривает иск испанских СМИ против технологического гиганта Meta*. Более 80 изданий, включая Pais, объединённых в Ассоциацию информационных медиа (AMI), требуют от компании Марка Цукерберга 551 миллион евро компенсации за продажу цифровой рекламы с использованием персональных данных, что, по их утверждению, противоречит европейскому законодательству", - пишет издание. По его данным, с мая 2018 по июль 2023 года Meta* незаконно использовала персональные данные пользователей для продажи таргетированной рекламы, что противоречит европейскому законодательству. Meta* в ответ на иск заявила, что претензии СМИ представляют собой "неудачную попытку традиционных испанских изданий переложить на компанию ответственность за их неспособность адаптироваться к глобальной цифровизации рекламного рынка". В апреле около 200 французских СМИ подали в суд на Meta*, обвиняя её в предоставлении таргетированной рекламы на основе незаконно собранных данных пользователей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
мадрид
рф
Новости
ru-RU
