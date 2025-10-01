https://1prime.ru/20251001/sviridenko-863042964.html

Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов

МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Киев хочет получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ до конца года, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. Ранее в среду еврокомиссия сообщила, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ. "В 2025 году Украина уже получила 16,5 миллиарда евро от ЕС. И сегодня в рамках программы ERA мы получили еще 4 миллиарда евро и ожидаем дополнительные 4,1 миллиарда евро по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды", - написала Свириденко в своем Telegram- канале. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

