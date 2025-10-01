Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/sviridenko-863042964.html
Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов
Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов - 01.10.2025, ПРАЙМ
Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов
Киев хочет получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ до конца года, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T17:24+0300
2025-10-01T17:25+0300
запад
украина
рф
россия
финансы
сергей лавров
владимир путин
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Киев хочет получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ до конца года, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. Ранее в среду еврокомиссия сообщила, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ. "В 2025 году Украина уже получила 16,5 миллиарда евро от ЕС. И сегодня в рамках программы ERA мы получили еще 4 миллиарда евро и ожидаем дополнительные 4,1 миллиарда евро по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды", - написала Свириденко в своем Telegram- канале. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20250924/peskov-862706700.html
запад
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_39:0:1476:1078_1920x0_80_0_0_f807cb35ae61340ddad8b94f19d409e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, рф, россия, финансы, сергей лавров, владимир путин, euroclear, ес
ЗАПАД, УКРАИНА, РФ, РОССИЯ, Финансы, Сергей Лавров, Владимир Путин, Euroclear, ЕС
17:24 01.10.2025 (обновлено: 17:25 01.10.2025)
 
Украина хочет еще 4,1 миллиарда евро из доходов от российских активов

Свириденко: Киев хочет от ЕС еще €4,1 млрд из доходов от замороженных активов России

© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy%Флаг Украины
%Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
%Флаг Украины. Архивное фото
© fotolia.com / Vladimir Yaitskiy
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Киев хочет получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов РФ до конца года, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
Ранее в среду еврокомиссия сообщила, что Украина получила от Евросоюза 4 миллиарда евро, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ.
"В 2025 году Украина уже получила 16,5 миллиарда евро от ЕС. И сегодня в рамках программы ERA мы получили еще 4 миллиарда евро и ожидаем дополнительные 4,1 миллиарда евро по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды", - написала Свириденко в своем Telegram- канале.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву девять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал, как российская экономика справляется с санкциями
24 сентября, 12:59
 
ЗАПАДУКРАИНАРФРОССИЯФинансыСергей ЛавровВладимир ПутинEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала