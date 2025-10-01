Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/taksi-863038586.html
В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси
В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси - 01.10.2025, ПРАЙМ
В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси
Беспилотные автомобили такси в российских городах могут появиться уже в ближайшие пару лет, а через 5-10 лет счет пойдет на тысячи и десятки тысяч штук,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T14:08+0300
2025-10-01T14:08+0300
экономика
технологии
россия
бизнес
сочи
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524543_0:24:3555:2024_1920x0_80_0_0_225671025bb5c31aaed6634cfabfe0ad.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Беспилотные автомобили такси в российских городах могут появиться уже в ближайшие пару лет, а через 5-10 лет счет пойдет на тысячи и десятки тысяч штук, спрогнозировал генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин. "Я думаю, что автономные такси без водителя-испытателя за рулем появятся на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет, а за следующие 5-10 лет счет уже пойдет на тысячи и десятки тысяч", - сказал он в рамках форума "Цифровая транспортация". В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
https://1prime.ru/20250918/taksi-862463217.html
сочи
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524543_413:0:3142:2047_1920x0_80_0_0_478b19e18801429010c1d3ec75004622.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, бизнес, сочи, яндекс
Экономика, Технологии, РОССИЯ, Бизнес, СОЧИ, Яндекс
14:08 01.10.2025
 
В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси

"Яндекс": беспилотные такси могут появиться в городах РФ в ближайшие пару лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси в Москве
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Такси в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Беспилотные автомобили такси в российских городах могут появиться уже в ближайшие пару лет, а через 5-10 лет счет пойдет на тысячи и десятки тысяч штук, спрогнозировал генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин.
"Я думаю, что автономные такси без водителя-испытателя за рулем появятся на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет, а за следующие 5-10 лет счет уже пойдет на тысячи и десятки тысяч", - сказал он в рамках форума "Цифровая транспортация".
В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".
Такси в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза
18 сентября, 19:19
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯБизнесСОЧИЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала