В России в ближайшие годы могут появиться беспилотные автомобили такси

2025-10-01T14:08+0300

экономика

технологии

россия

бизнес

сочи

яндекс

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Беспилотные автомобили такси в российских городах могут появиться уже в ближайшие пару лет, а через 5-10 лет счет пойдет на тысячи и десятки тысяч штук, спрогнозировал генеральный директор "Яндекс Такси" Александр Аникин. "Я думаю, что автономные такси без водителя-испытателя за рулем появятся на улицах российских городов уже в ближайшие пару лет, а за следующие 5-10 лет счет уже пойдет на тысячи и десятки тысяч", - сказал он в рамках форума "Цифровая транспортация". В августе 2018 года беспилотные автомобили "Яндекса" начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года "Яндекс" в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории "Сириус".

