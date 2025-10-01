https://1prime.ru/20251001/tanki-863032059.html
УВЗ поставил ВС России партию боевых машин поддержки танков
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" поставил российским войскам партию боевых машин поддержки танков, сообщили журналистам в пресс-службе концерна. "Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в преддверии Дня Сухопутных войск РФ отправил в российскую армию очередную партию боевых машин поддержки танков (БМПТ). По совокупности боевых и технических характеристик эта бронетехника не имеет аналогов в России и за рубежом. БМПТ качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения, становятся надежной защитой и для танков, и для пехоты", - говорится в сообщении. Отмечается, что конструкторы УВЗ постоянно работают над совершенствованием характеристик боевой машины с учётом опыта боевых действий. На машинах образца 2025 года увеличено количество динамической защиты, установлена дополнительная защита бортов, добавлены противодронные решетки и системы радиоэлектронной борьбы, чего не было на образцах, изготовленных до начала СВО. БМПТ оснащены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками, спаренным с ними пулемётом 7,62 миллиметра, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т". Также в корпусе установлены два 30- миллиметровых автоматических гранатомета для борьбы с пехотой, оснащенной ручными противотанковыми гранатометами и ракетными комплексами. Благодаря современной цифровой системе управления огнем БМПТ и днем, и ночью одновременно обстреливать до трех разных целей на разной дальности, в том числе, мишени на верхних этажах зданий, низколетящие воздушные цели типа БПЛА, вертолеты или даже самолеты. Боекомплект составляет до 900 снарядов - примерно в два раза больше, чем у современных бронированных машин типа БМП. Экипаж состоит из командира, наводчика, механика-водителя и двух гранатометчиков. Силовая установка БМПТ создана на базе двигателя В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с основным боевым танком Т-90.
