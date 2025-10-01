Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/tovar-863022551.html
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре - 01.10.2025, ПРАЙМ
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре
Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина, при этом больше всех в цене потеряли какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T06:15+0300
2025-10-01T06:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863022551.jpg?1759288545
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина, при этом больше всех в цене потеряли какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, стоимость платины в начале осени подскочила на 16,9% в месячном выражении. Высокие темпы роста среди металлов также показали серебро - на 14,1% и золото - на 9,5%. Среди сельскохозяйственной продукции сильнее всего выросло в цене мясо домашней птицы - его стоимость на эталонном бразильском рынке подскочила на 15%. Примерно на 6,5% увеличилась цена свинины, на 2,8% - овса. Самой подорожавшей промышленной продукцией стала древесина - ее цена на американском рынке на фоне угрозы США ввести пошлины на импорт этой продукции подскочила на 11,9% за месяц. Одновременно стоимость поливинила (ПВХ) выросла за это же время на 1,8%, серы - на 0,3%. Среди основных энергоносителей в сентябре сильнее всего подорожал уран - сразу на 7,1%. В то же время самым подешевевшим в мире товаром в сентябре стали какао-бобы: их цена упала на 12,3%. В тройку также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
06:15 01.10.2025
 
Назван самый подорожавший товар в мире в сентябре

Платина стала самым подорожавшим товаром в мире в сентябре

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Самым подорожавшим товаром в мире в сентябре стала платина, при этом больше всех в цене потеряли какао-бобы, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.
Так, стоимость платины в начале осени подскочила на 16,9% в месячном выражении. Высокие темпы роста среди металлов также показали серебро - на 14,1% и золото - на 9,5%.
Среди сельскохозяйственной продукции сильнее всего выросло в цене мясо домашней птицы - его стоимость на эталонном бразильском рынке подскочила на 15%. Примерно на 6,5% увеличилась цена свинины, на 2,8% - овса.
Самой подорожавшей промышленной продукцией стала древесина - ее цена на американском рынке на фоне угрозы США ввести пошлины на импорт этой продукции подскочила на 11,9% за месяц. Одновременно стоимость поливинила (ПВХ) выросла за это же время на 1,8%, серы - на 0,3%.
Среди основных энергоносителей в сентябре сильнее всего подорожал уран - сразу на 7,1%.
В то же время самым подешевевшим в мире товаром в сентябре стали какао-бобы: их цена упала на 12,3%. В тройку также вошли кофе сорта робуста (-11,7%) и литий (-7,7%).
 
ЭкономикаМировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала