На Западе рассказали, как Трамп дал пощечину дал ЕС из-за России - 01.10.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Трамп дал пощечину дал ЕС из-за России
2025-10-01T17:48+0300
2025-10-01T17:56+0300
мировая экономика
украина
сша
запад
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
ес
оон
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Так вот, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Украина и страны ЕС не разобрались в сути заявления Трампа и не уловили его саркастического характера.Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп сказал, что благодаря поддержке ЕС Украина якобы могла бы восстановить утраченные территории, возможно, даже продвинуться дальше.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
украина
сша
запад
мировая экономика, украина, сша, запад, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, ес, оон
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЗАПАД, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ЕС, ООН
17:48 01.10.2025 (обновлено: 17:56 01.10.2025)
 
На Западе рассказали, как Трамп дал пощечину дал ЕС из-за России

IFQ: слова Трампа о возвращении территорий Украиной были сарказмом

© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Так вот, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
"Полные идиоты": на Западе набросились на лидеров ЕС из-за Трампа
26 сентября, 23:09
Издание подчеркивает, что Украина и страны ЕС не разобрались в сути заявления Трампа и не уловили его саркастического характера.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп сказал, что благодаря поддержке ЕС Украина якобы могла бы восстановить утраченные территории, возможно, даже продвинуться дальше.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
На Западе рассказали, как Трамп поставил ЕС на место в беседе с Зеленским
24 сентября, 15:03
 
Мировая экономикаУКРАИНАСШАЗАПАДДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕСООН
 
 
