На Западе рассказали, как Трамп дал пощечину дал ЕС из-за России

На Западе рассказали, как Трамп дал пощечину дал ЕС из-за России

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Так вот, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что Украина и страны ЕС не разобрались в сути заявления Трампа и не уловили его саркастического характера.Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп сказал, что благодаря поддержке ЕС Украина якобы могла бы восстановить утраченные территории, возможно, даже продвинуться дальше.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.

