В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего

В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего - 01.10.2025, ПРАЙМ

В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего

Инновационные идеи по водородному Aurus, электромобилям и ролики с транспортом будущего с роботами и летающими машинами показывают на выставке в Москве,... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01

2025-10-01T09:49+0300

2025-10-01T09:49+0300

экономика

москва

технологии

бизнес

россия

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инновационные идеи по водородному Aurus, электромобилям и ролики с транспортом будущего с роботами и летающими машинами показывают на выставке в Москве, передают корреспонденты РИА Новости. В среду проходит третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Ролики с роботами, встречающими пассажиров на вокзале, в аэропорту и возле судов, роверами, везущими багаж в аэропорту, летающими машинами и другими технологиями показывают на экранах. Также на выставке представлены выпускные работы студентов российских вузов. Например, концепт трехдверного универсала Aurus Shooting-Brake 2050 на водороде. Еще один студент разработал концепт одноместного электромобиля для работы в курьерской службе, отличительной особенностью которого являются компактные габариты (1500 мм; 1500 мм; 2500 мм) и эргономика салона - все элементы управления расположены в руле.

москва

2025

москва, технологии, бизнес, россия