В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего - 01.10.2025
В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего
экономика
москва
технологии
бизнес
россия
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инновационные идеи по водородному Aurus, электромобилям и ролики с транспортом будущего с роботами и летающими машинами показывают на выставке в Москве, передают корреспонденты РИА Новости. В среду проходит третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Ролики с роботами, встречающими пассажиров на вокзале, в аэропорту и возле судов, роверами, везущими багаж в аэропорту, летающими машинами и другими технологиями показывают на экранах. Также на выставке представлены выпускные работы студентов российских вузов. Например, концепт трехдверного универсала Aurus Shooting-Brake 2050 на водороде. Еще один студент разработал концепт одноместного электромобиля для работы в курьерской службе, отличительной особенностью которого являются компактные габариты (1500 мм; 1500 мм; 2500 мм) и эргономика салона - все элементы управления расположены в руле.
москва
09:49 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инновационные идеи по водородному Aurus, электромобилям и ролики с транспортом будущего с роботами и летающими машинами показывают на выставке в Москве, передают корреспонденты РИА Новости.
В среду проходит третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация".
Ролики с роботами, встречающими пассажиров на вокзале, в аэропорту и возле судов, роверами, везущими багаж в аэропорту, летающими машинами и другими технологиями показывают на экранах.
Также на выставке представлены выпускные работы студентов российских вузов. Например, концепт трехдверного универсала Aurus Shooting-Brake 2050 на водороде.
Еще один студент разработал концепт одноместного электромобиля для работы в курьерской службе, отличительной особенностью которого являются компактные габариты (1500 мм; 1500 мм; 2500 мм) и эргономика салона - все элементы управления расположены в руле.
