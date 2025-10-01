https://1prime.ru/20251001/transport-863027545.html
В Москве на форуме представили идеи по транспорту будущего
2025-10-01T09:49+0300
2025-10-01T09:49+0300
2025-10-01T09:49+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инновационные идеи по водородному Aurus, электромобилям и ролики с транспортом будущего с роботами и летающими машинами показывают на выставке в Москве, передают корреспонденты РИА Новости. В среду проходит третий международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация". Ролики с роботами, встречающими пассажиров на вокзале, в аэропорту и возле судов, роверами, везущими багаж в аэропорту, летающими машинами и другими технологиями показывают на экранах. Также на выставке представлены выпускные работы студентов российских вузов. Например, концепт трехдверного универсала Aurus Shooting-Brake 2050 на водороде. Еще один студент разработал концепт одноместного электромобиля для работы в курьерской службе, отличительной особенностью которого являются компактные габариты (1500 мм; 1500 мм; 2500 мм) и эргономика салона - все элементы управления расположены в руле.
