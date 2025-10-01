На сайте ЦБ стартовало голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
Голосование за новый дизайн банкноты в 500 руб стартовало на сайте ЦБ РФ
© Фото : ЦБ РФНачалось онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей
Началось онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей
© Фото : ЦБ РФ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей стартовало на сайте Банка России, сообщает регулятор.
"Символы для банкноты 500 рублей: выбираем вместе. Стартует онлайн-голосование за символы для новой банкноты 500 рублей. Банкнота посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице – городу Пятигорску. Голосование проходит при поддержке Национального центра "Россия", - говорится в сообщении регулятора.
Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: один для лицевой стороны банкноты – из достопримечательностей Пятигорска и один для оборотной – из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.
"Достопримечательности, которые наберут наибольшее число голосов, художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке композиции банкноты. Дизайн купюры включает изображения первого и второго плана, а также фоновые изображения и микрорисунки. Все они будут располагаться на банкноте с учетом защитных элементов. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России", - сообщает ЦБ
Отмечается, что новая банкнота номиналом 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота – один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне.
Голосование завершится 14 октября в 12.00 мск.