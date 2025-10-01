Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев рассказал о планах по увеличению экспорта СПГ в Китай - 01.10.2025
Цивилев рассказал о планах по увеличению экспорта СПГ в Китай
2025-10-01T10:25+0300
2025-10-01T10:25+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", по ним сейчас идет "серьезное совместное продвижение", сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2". Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - сказал он в интервью журналу "Эксперт". Цивилев также положительно охарактеризовал перспективы сотрудничества в энергетике не только с Китаем, но и с Индией. С обеими странами проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
10:25 01.10.2025
 
Цивилев рассказал о планах по увеличению экспорта СПГ в Китай

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", по ним сейчас идет "серьезное совместное продвижение", сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2". Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - сказал он в интервью журналу "Эксперт".
Цивилев также положительно охарактеризовал перспективы сотрудничества в энергетике не только с Китаем, но и с Индией. С обеими странами проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
США в июле снизили поставки СПГ в ЕС
Вчера, 23:48
 
ЭнергетикаГазРОССИЯРФИНДИЯКИТАЙСергей ЦивилевМировая экономика
 
 
Заголовок открываемого материала