Цивилев рассказал о планах по увеличению экспорта СПГ в Китай
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2", по ним сейчас идет "серьезное совместное продвижение", сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов "Арктик СПГ 2" и "Сахалин 2". Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет", - сказал он в интервью журналу "Эксперт". Цивилев также положительно охарактеризовал перспективы сотрудничества в энергетике не только с Китаем, но и с Индией. С обеими странами проведена большая работа для перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
