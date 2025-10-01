https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863030644.html

Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России

Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России - 01.10.2025, ПРАЙМ

Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России

Дефициты электроэнергии в разных частях страны суммарно достигли величины в 25 ГВт, решения по управлению спросом в дефицитных районах учитываются в новом... | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефициты электроэнергии в разных частях страны суммарно достигли величины в 25 ГВт, решения по управлению спросом в дефицитных районах учитываются в новом разрабатываемом законе, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. В начале сентября Цивилев говорил, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России. Также замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику. "Важным элементом нового закона станет механизм управления спросом на электроэнергию и мощность в дефицитных районах до момента строительства необходимой генерации. Это и оплачиваемое добровольное снижение потребления, и присоединение новых потребителей по четвертой категории надежности… Показательно, что текущие дефициты в разных частях страны достигли суммарно величины в 25 ГВт", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт". Минэнерго РФ в феврале разработало проект постановления о создании четвертой категории надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям в субъектах РФ с энергодефицитом.

