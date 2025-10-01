Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863030644.html
Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России
Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России
Дефициты электроэнергии в разных частях страны суммарно достигли величины в 25 ГВт, решения по управлению спросом в дефицитных районах учитываются в новом... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:31+0300
2025-10-01T10:31+0300
энергетика
сергей цивилев
евгений грабчак
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121374_0:45:3202:1846_1920x0_80_0_0_91c48ef71aae8c14b5fba2ac10b7645b.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефициты электроэнергии в разных частях страны суммарно достигли величины в 25 ГВт, решения по управлению спросом в дефицитных районах учитываются в новом разрабатываемом законе, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. В начале сентября Цивилев говорил, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России. Также замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику. "Важным элементом нового закона станет механизм управления спросом на электроэнергию и мощность в дефицитных районах до момента строительства необходимой генерации. Это и оплачиваемое добровольное снижение потребления, и присоединение новых потребителей по четвертой категории надежности… Показательно, что текущие дефициты в разных частях страны достигли суммарно величины в 25 ГВт", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт". Минэнерго РФ в феврале разработало проект постановления о создании четвертой категории надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям в субъектах РФ с энергодефицитом.
https://1prime.ru/20250925/putin-862772862.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121374_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_4545c532b565ac136b41e39a854d1ee2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей цивилев, евгений грабчак, рф
Энергетика, Сергей Цивилев, Евгений Грабчак, РФ
10:31 01.10.2025
 
Цивилев рассказал о дефицитах электроэнергии в России

Цивилев: дефициты электроэнергии в разных частях РФ суммарно достигли 25 ГВт

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефициты электроэнергии в разных частях страны суммарно достигли величины в 25 ГВт, решения по управлению спросом в дефицитных районах учитываются в новом разрабатываемом законе, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
В начале сентября Цивилев говорил, что Минэнерго РФ намерено разработать новый закон об электроэнергетике в России. Также замминистра энергетики Евгений Грабчак заявлял, что сейчас прорабатывается законопроект для стимулирования инвестиций в электроэнергетику.
"Важным элементом нового закона станет механизм управления спросом на электроэнергию и мощность в дефицитных районах до момента строительства необходимой генерации. Это и оплачиваемое добровольное снижение потребления, и присоединение новых потребителей по четвертой категории надежности… Показательно, что текущие дефициты в разных частях страны достигли суммарно величины в 25 ГВт", - рассказал он в интервью журналу "Эксперт".
Минэнерго РФ в феврале разработало проект постановления о создании четвертой категории надежности энергоснабжения, которая предусматривает для потребителей электроэнергии возможность технологического присоединения к электрическим сетям в субъектах РФ с энергодефицитом.
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Путин спрогнозировал рост потребления электроэнергии дата-центрами
25 сентября, 17:18
 
ЭнергетикаСергей ЦивилевЕвгений ГрабчакРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала