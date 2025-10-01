https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035412.html

Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах

Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах

2025-10-01T12:04+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. "Мы до конца этой недели найдем решение, потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями. Обеспечение жителей этих субъектов – это главнейшая задача", - передал слова Цивилева в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.

