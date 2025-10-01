Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035412.html
Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах
Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах - 01.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах
Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:04+0300
2025-10-01T12:09+0300
экономика
рф
севастополь
крым
сергей цивилев
михаил развожаев
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd1858481f4e511c6a40856fda12f37.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели. "Мы до конца этой недели найдем решение, потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями. Обеспечение жителей этих субъектов – это главнейшая задача", - передал слова Цивилева в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
https://1prime.ru/20251001/aksenov--863029942.html
рф
севастополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5db556d6018b02a4f0b5b5de4325e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, севастополь, крым, сергей цивилев, михаил развожаев, россия
Экономика, РФ, СЕВАСТОПОЛЬ, КРЫМ, Сергей Цивилев, Михаил Развожаев, РОССИЯ
12:04 01.10.2025 (обновлено: 12:09 01.10.2025)
 
Цивилев высказался о проблеме с топливом в Крыму и новых регионах

Цивилев: решение проблемы с топливом в Крыму и новых регионах найдут до конца недели

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк Сергей Цивилев
 Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Сергей Цивилев. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв заявил, что решение по проблеме с топливом в Крыму и новых регионах будет найдено до конца недели.
"Мы до конца этой недели найдем решение, потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями. Обеспечение жителей этих субъектов – это главнейшая задача", - передал слова Цивилева в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Аксенов рассказал о предложениях по топливу в Крыму и Севастополе
10:22
 
ЭкономикаРФСЕВАСТОПОЛЬКРЫМСергей ЦивилевМихаил РазвожаевРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала