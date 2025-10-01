https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035786.html

Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым

Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым - 01.10.2025, ПРАЙМ

Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым

01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Министр обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что проблема обсуждалась всеми командами, а обеспечение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии топливом - приоритетная задача."Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы - ред.) ликвидируем", - сказал Цивилев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

