Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/tsivilev--863035786.html
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым - 01.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
Ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:07+0300
2025-10-01T12:32+0300
экономика
михаил развожаев
рф
крым
севастополь
сергей цивилев
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_4d741dc4145f0eec2c8ead1d367d86c4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Министр обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что проблема обсуждалась всеми командами, а обеспечение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии топливом - приоритетная задача."Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы - ред.) ликвидируем", - сказал Цивилев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
https://1prime.ru/20251001/aksenov--863029942.html
рф
крым
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861329000_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_83c86cb18d866c5b4bfc7711e6dfe9c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил развожаев, рф, крым, севастополь, сергей цивилев, россия
Экономика, Михаил Развожаев, РФ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Цивилев, РОССИЯ
12:07 01.10.2025 (обновлено: 12:32 01.10.2025)
 
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым

Цивилев: ситуация с перебоями поставок топлива в Крым будет ликвидирована к концу октября

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Сергей Цивилев
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Министр обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что проблема обсуждалась всеми командами, а обеспечение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии топливом - приоритетная задача.
"Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы - ред.) ликвидируем", - сказал Цивилев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Сергей Аксенов - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Аксенов рассказал о предложениях по топливу в Крыму и Севастополе
10:22
 
ЭкономикаМихаил РазвожаевРФКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСергей ЦивилевРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала