Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым - 01.10.2025, ПРАЙМ
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
01.10.2025
2025-10-01T12:07+0300
2025-10-01T12:07+0300
2025-10-01T12:32+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Министр обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что проблема обсуждалась всеми командами, а обеспечение жителей Крыма, Донбасса и Новороссии топливом - приоритетная задача."Обстановка, конечно же, будет нестабильной до конца месяца, но до конца месяца мы эту ситуацию с перебоями топлива (в Крым и новые регионы - ред.) ликвидируем", - сказал Цивилев на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Цивилев высказался о ситуации с перебоями поставок топлива в Крым
Цивилев: ситуация с перебоями поставок топлива в Крым будет ликвидирована к концу октября