Цивилев рассказал о смещении центров добычи угля в России на Восток

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Смещение центров добычи угля на Восток продолжится в России в ближайшие годы, также вырастут объемы поставок на внутренний рынок, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Ключевые изменения угольной отрасли, которые будут происходить в ближайшие годы, - уменьшение числа неэффективных производств, повышение качества продукции, продолжение смещения центров добычи на Восток, консолидация угольных мощностей и их вертикальная интеграция с логистикой. Также будут расти объемы поставок на внутренний рынок", - ответил он в интервью журналу "Эксперт" на вопрос, как должна измениться российская угольная отрасль в связи с вызовами последних лет. По его словам, угольная промышленность России остается экспортно ориентированной, а спрос на внешних рынках на продукцию - высоким. "Мировая конъюнктура задала тренд на смещение добычи угля в восточные регионы России, расположенные ближе к ключевым рынкам сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но очевидно, что и конкуренция между угледобывающими странами будет усиливаться", - добавил Цивилев. Он напомнил, что Минэнерго сейчас актуализирует программу развития угольной промышленности до 2050 года. Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей рассмотрела уже более 42 предприятий угольной отрасли, находящихся в тяжелом положении, сообщил в сентябре Цивилев в интервью телеканалу "Россия 24". В рамках ВЭФ министр отметил, что угольная отрасль РФ продолжает демонстрировать уровень добычи на уровне прошлого года. Замглавы Минэнерго РФ Дмитрий Исламов в июле заявил, что ситуация в угольной отрасли России продолжает ухудшаться, в настоящее время закрыто или на грани закрытия 51 предприятие. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Часть утвержденных мер распространяется на все угольные предприятия. Среди них - отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с Силуановым. Сибирские предприятия могут получить компенсацию в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельным компаниям предоставят адресные субсидии на компенсацию части стоимости логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.

