"2ГИС" запустил маршруты с дополненной реальностью в ТЦ

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Картографический сервис "2ГИС" запустил маршруты с дополненной реальностью в торговых центрах - они позволят быстро найти нужное место, рассказали РИА Новости в компании.
"Пешие маршруты с дополненной реальностью в "2ГИС" помогут дойти до нужного места в торговых центрах и сведут на нет шансы заблудиться и потерять время. Сейчас "2ГИС" - единственный геосервис в России с технологией AR-навигации внутри ТЦ", - сказали в компании.
Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно построить в "2ГИС" пеший маршрут, который начинается или заканчивается в торговом центре: например, от парковки до магазина спорттоваров. Далее нужно нажать в приложении кнопку AR-маршрута и навести камеру телефона на ближайшие вывески внутри торгового центра. По ним приложение определит местоположение пользователя в здании и добавит на изображение с камеры синюю стрелку, которая покажет направление движения.
На экране будут также отображаться зеленые метки, которые визуализируют траекторию маршрута, упрощают ориентирование и помогают заранее увидеть нужный поворот, эскалатор или выход.
Навигация с дополненной реальностью уже работает в нескольких торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге - "Авиапарк", "Афимолл", "Европейский" и "Галерея". В дальнейшем планируется подключать торговые центры в других городах.
"Мы стараемся менять реальность к лучшему - сейчас дополнили ее наглядными подсказками, как лучше добраться до нужного места внутри торговых центров. Мы готовы распространять технологию и открыты к сотрудничеству с другими торгово-развлекательными центрами и общественными пространствами в различных городах", - прокомментировал продакт-менеджер новых интерфейсов 2ГИС Дмитрий Ермаченков.
