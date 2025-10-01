https://1prime.ru/20251001/turisty-863022324.html

Число посетивших отели России иностранных туристов с начала года выросло

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Свыше 3,1 миллиона иностранных туристов остановились в гостиницах России в январе-августе 2025 года, это на 11,6% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты РИА Новости по данным Росстата. Если в январе-августе 2024 года их численность составила 2,791 миллиона человек, то в январе-августе текущего года - почти 3,114 миллиона человек. Среди самых популярных направлений Москва - здесь в гостиницах останавливалось 1,6 миллиона иностранцев. Следом идут Санкт-Петербург (521 тысяча человек), Московская область (150 тысяч человек), Приморский (почти 100 тысяч человек) и Краснодарский (97 тысяч человек) края. При этом в топ-10 регионов по наибольшему приросту размещенных иностранных туристов в отелях вошли: Курганская и Саратовская области (рост более чем на 300%), Калмыкия (200%), Чукотка (158%), Забайкальский край (138%), Республика Алтай и Мурманская область (87%), Адыгея (85%), Камчатский край (83%) и Оренбургская область (65%).

туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, московская область, росстат