Число посетивших отели России иностранных туристов с начала года выросло - 01.10.2025
Число посетивших отели России иностранных туристов с начала года выросло
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Свыше 3,1 миллиона иностранных туристов остановились в гостиницах России в январе-августе 2025 года, это на 11,6% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты РИА Новости по данным Росстата. Если в январе-августе 2024 года их численность составила 2,791 миллиона человек, то в январе-августе текущего года - почти 3,114 миллиона человек. Среди самых популярных направлений Москва - здесь в гостиницах останавливалось 1,6 миллиона иностранцев. Следом идут Санкт-Петербург (521 тысяча человек), Московская область (150 тысяч человек), Приморский (почти 100 тысяч человек) и Краснодарский (97 тысяч человек) края. При этом в топ-10 регионов по наибольшему приросту размещенных иностранных туристов в отелях вошли: Курганская и Саратовская области (рост более чем на 300%), Калмыкия (200%), Чукотка (158%), Забайкальский край (138%), Республика Алтай и Мурманская область (87%), Адыгея (85%), Камчатский край (83%) и Оренбургская область (65%).
06:00 01.10.2025 (обновлено: 06:20 01.10.2025)
 
Число посетивших отели России иностранных туристов с начала года выросло

Росстат: в отелях в январе-августе остановились более 3,1 миллиона иностранных туристов

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Свыше 3,1 миллиона иностранных туристов остановились в гостиницах России в январе-августе 2025 года, это на 11,6% больше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты РИА Новости по данным Росстата.
Если в январе-августе 2024 года их численность составила 2,791 миллиона человек, то в январе-августе текущего года - почти 3,114 миллиона человек.
Среди самых популярных направлений Москва - здесь в гостиницах останавливалось 1,6 миллиона иностранцев. Следом идут Санкт-Петербург (521 тысяча человек), Московская область (150 тысяч человек), Приморский (почти 100 тысяч человек) и Краснодарский (97 тысяч человек) края.
При этом в топ-10 регионов по наибольшему приросту размещенных иностранных туристов в отелях вошли: Курганская и Саратовская области (рост более чем на 300%), Калмыкия (200%), Чукотка (158%), Забайкальский край (138%), Республика Алтай и Мурманская область (87%), Адыгея (85%), Камчатский край (83%) и Оренбургская область (65%).
 
