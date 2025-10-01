Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg - 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg
01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg
У канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возник конфликт из-за Украины, пишет Bloomberg. Отмечается, что Мерц хочет вернуть... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. У канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возник конфликт из-за Украины, пишет Bloomberg. Отмечается, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень."В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает “точные” планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, “по крайней мере, в Германии”, - сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: “Европейский союз не несет ответственности за это”, — говорится в публикации.Так же, Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по всем закупкам вооружений.Портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе.
украина, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц
УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц
09:36 01.10.2025
 
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg

Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Европы и конфликта на Украине

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. У канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возник конфликт из-за Украины, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень.
"В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает “точные” планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, “по крайней мере, в Германии”, - сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: “Европейский союз не несет ответственности за это”, — говорится в публикации.

Так же, Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по всем закупкам вооружений.

Портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе.
УКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенФридрих Мерц
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
