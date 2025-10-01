https://1prime.ru/20251001/ukraina-863035532.html
Президент Румынии: украинский агросектор не соответствует стандартам ЕС
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Украинский сельскохозяйственный сектор не соответствует стандартам Евросоюза, может дестабилизировать существующие в организации механизмы в случае вступления в него, заявил президент Румынии Никушор Дан. "На Украине значительный сельскохозяйственный сектор, которые дестабилизирует существующие механизмы... Украина на данный момент не соответствует стандартам, которых мы придерживаемся в отношении сельскохозяйственного сектора в Евросоюзе", - отметил он в интервью телеканалу Euronews. По словам Дана, в ЕС обсуждают, следует ли предоставлять Украине особый статус, чтобы она могла продолжить экспортировать продукцию в неевропейские страны. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары. В конце мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.
