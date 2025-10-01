https://1prime.ru/20251001/ukraina-863052552.html

"Шансов не было". На Западе пришли к неожиданному выводу об Украине

"Шансов не было". На Западе пришли к неожиданному выводу об Украине - 01.10.2025

"Шансов не было". На Западе пришли к неожиданному выводу об Украине

Тактика Украины в конфликте с Россией обречена на провал из-за ее собственной политики, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Тактика Украины в конфликте с Россией обречена на провал из-за ее собственной политики, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."Есть крайне важный вопрос <…>, который делает украинскую стратегию победы любой ценой совершенно абсурдной. Даже если бы у Киева оставался шанс вернуть территории, это имело бы мало смысла в стратегическом плане", — отметил он.Фази подчеркнул, что у Украины изначально "не было реальных шансов" вернуть территории, перешедшие под контроль России. Более того, националистическая политика, проводимая Киевом с 2014 года, полностью противоречит этим целям. Журналист добавил, что такая концепция в целом губительна для страны.Референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись в конце сентября 2022 года. В МИД России отмечали, что территориальное устройство закреплено в Конституции и пересмотру не подлежит. Президент России Владимир Путин в начале месяца подчеркивал, что Москва никогда не предлагала Киеву гарантий безопасности в обмен на территории.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности обсуждать политические аспекты урегулирования и взаимодействовать в любых форматах. Однако Киев проигнорировал предложение о создании рабочих групп для конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов на переговорах в Стамбуле. Также Зеленский отклонил приглашение Владимира Путина посетить Москву для диалога.

