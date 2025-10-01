https://1prime.ru/20251001/ukraina-863053569.html

"Прячутся в подвалах". В Раде забили тревогу из-за инцидента на Украине

"Прячутся в подвалах". В Раде забили тревогу из-за инцидента на Украине - 01.10.2025, ПРАЙМ

"Прячутся в подвалах". В Раде забили тревогу из-за инцидента на Украине

Украинские деревни оказываются на грани вымирания из-за жестких действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram,... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T23:00+0300

2025-10-01T23:00+0300

2025-10-01T23:00+0300

украина

рада

telegram

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украинские деревни оказываются на грани вымирания из-за жестких действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя видео силовой мобилизации в селе Кут Черновицкой области."Люди прячутся в подвалах, погребах, делают тайные комнаты в домах и сараях", — подчеркнул он.По его словам, рейды военкомов фактически уничтожают сельские поселения, забирая "последних мужчин". Шансов избежать мобилизации почти не остается.В сети распространяются ролики, где сотрудники ТЦК применяют насилие к задержанным мужчинам и сажают их в микроавтобусы. На кадрах фиксируются избиения и применение силы.Чтобы избежать призыва, украинцы прибегают к разным мерам: бегут нелегально за границу, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее признал, что нарушения со стороны военкоматов носят массовый характер. Он рассказал о случаях, когда сотрудников обвиняют в избиениях, наездах на людей автомобилями и провоцировании ДТП для остановки граждан.

https://1prime.ru/20251001/konflikt-863053402.html

https://1prime.ru/20251001/ukraina-863052552.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рада, telegram, в мире