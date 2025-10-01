"Прячутся в подвалах". В Раде забили тревогу из-за инцидента на Украине

https://1prime.ru/20251001/ukraina-863053569.html
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Украинские деревни оказываются на грани вымирания из-за жестких действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя видео силовой мобилизации в селе Кут Черновицкой области."Люди прячутся в подвалах, погребах, делают тайные комнаты в домах и сараях", — подчеркнул он.По его словам, рейды военкомов фактически уничтожают сельские поселения, забирая "последних мужчин". Шансов избежать мобилизации почти не остается.В сети распространяются ролики, где сотрудники ТЦК применяют насилие к задержанным мужчинам и сажают их в микроавтобусы. На кадрах фиксируются избиения и применение силы.Чтобы избежать призыва, украинцы прибегают к разным мерам: бегут нелегально за границу, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее признал, что нарушения со стороны военкоматов носят массовый характер. Он рассказал о случаях, когда сотрудников обвиняют в избиениях, наездах на людей автомобилями и провоцировании ДТП для остановки граждан.
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ.
Украинские деревни оказываются на грани вымирания из-за жестких действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram
, комментируя видео силовой мобилизации в селе Кут Черновицкой области.
"Люди прячутся в подвалах, погребах, делают тайные комнаты в домах и сараях", — подчеркнул он.
По его словам, рейды военкомов фактически уничтожают сельские поселения, забирая "последних мужчин". Шансов избежать мобилизации почти не остается.
В сети распространяются ролики, где сотрудники ТЦК применяют насилие к задержанным мужчинам и сажают их в микроавтобусы. На кадрах фиксируются избиения и применение силы.
Чтобы избежать призыва, украинцы прибегают к разным мерам: бегут нелегально за границу, поджигают военкоматы, прячутся дома и не выходят на улицу.
Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее признал, что нарушения со стороны военкоматов носят массовый характер. Он рассказал о случаях, когда сотрудников обвиняют в избиениях, наездах на людей автомобилями и провоцировании ДТП для остановки граждан.
