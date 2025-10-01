https://1prime.ru/20251001/usaid-863054046.html
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали о вливаниях USAID в Украину
Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с бывшей руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) и экс-послом США в ООН Самантой Пауэр
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с бывшей руководительницей Агентства США по международному развитию (USAID) и экс-послом США в ООН Самантой Пауэр, заапись разговора они опубликовали в своем Telegram-канале."А с 2022 года, признается Саманта, они ежемесячно перечисляли в Украину по $1,5 млрд наличными! Не отчитываясь перед Конгрессом. Однако, лавочку пришлось прикрыть; выключили даже сайт организации, сокрушается Саманта", — отмечается в посте.От Пауэр также удалось узнать, что USAID сотрудничало с Украиной еще с 1992 года. Она упомянула работу с Киевом во времена Евромайдана, включая поддержку "независимых" журналистов и программы обучения молодых политиков в США.Пауэр подчеркнула, что ликвидация агентства стала для нее тяжелым ударом.В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что Агентство США по международному развитию официально переводится в стадию закрытия. По его словам, начиная с января новая администрация уже сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.Еще в феврале администрация Дональда Трампа фактически приостановила деятельность USAID, служившего инструментом реализации внешнеполитической линии США и влияния на другие государства. В марте Рубио, назначенный временным главой агентства, заявил, что по результатам проверки более 80% его программ были прекращены.
