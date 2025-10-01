Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников - 01.10.2025
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников - 01.10.2025, ПРАЙМ
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников
Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников... | 01.10.2025, ПРАЙМ
САМАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат. Ранее Telegram-канал Mash написал, что сотрудники "АвтоВАЗа" массово увольняются из-за уменьшения зарплат. В сообщении было указано, что десятки сотрудников стали подавать заявления на увольнение после выхода из корпоративного отпуска. "Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается (на работу - ред.)", - сообщил Зайцев. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
автоваз, общество
Экономика, АвтоВАЗ, Общество
11:11 01.10.2025
 
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников

Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников завода

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкЗавод "АвтоВАЗа"
Завод "АвтоВАЗа". Архивное фото
САМАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что сотрудники "АвтоВАЗа" массово увольняются из-за уменьшения зарплат. В сообщении было указано, что десятки сотрудников стали подавать заявления на увольнение после выхода из корпоративного отпуска.
"Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается (на работу - ред.)", - сообщил Зайцев.
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
ЭкономикаАвтоВАЗОбщество
 
 
