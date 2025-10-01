https://1prime.ru/20251001/uvolneniya-863032491.html
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг сообщения о массовых увольнениях сотрудников
САМАРА, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о массовых увольнениях сотрудников предприятия из-за низких зарплат. Ранее Telegram-канал Mash написал, что сотрудники "АвтоВАЗа" массово увольняются из-за уменьшения зарплат. В сообщении было указано, что десятки сотрудников стали подавать заявления на увольнение после выхода из корпоративного отпуска. "Массовых увольнений нет. Обычная текучка, кто-то увольняется, кто-то устраивается (на работу - ред.)", - сообщил Зайцев. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 28 июля по 17 августа уходил в традиционный единый корпоративный отпуск для ремонта и модернизации оборудования.
