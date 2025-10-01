Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков - 01.10.2025
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков
"Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Сухопутных войск отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков. "В настоящее время "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая... Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавляются и БМПТ", - приводит слова Потапова пресс-служба УВЗ. Он добавил, что характеристики машины в условиях реальных боевых действий превзошли ожидания разработчиков. В ней заложен значительный модернизационный потенциал, есть перспективы к дальнейшему развитию и совершенствованию, подчеркнул Потапов. БМПТ оснащены двумя автоматическими пушками, пулемётом 7,62 миллиметра, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" и двумя автоматическими гранатометами. Цифровая система управления огнем БМПТ позволяет в любое время суток одновременно обстреливать до трех разных целей на разной дальности. Боекомплект составляет до 900 снарядов - примерно в два раза больше, чем у современных бронированных машин типа БМП. Экипаж состоит из командира, наводчика, механика-водителя и двух гранатометчиков. Силовая установка БМПТ создана на базе двигателя В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с основным боевым танком Т-90.
11:07 01.10.2025
 
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков

УВЗ выполняет большой заказ на боевые машины поддержки танков

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов.
Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Сухопутных войск отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков.
"В настоящее время "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая... Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавляются и БМПТ", - приводит слова Потапова пресс-служба УВЗ.
Он добавил, что характеристики машины в условиях реальных боевых действий превзошли ожидания разработчиков. В ней заложен значительный модернизационный потенциал, есть перспективы к дальнейшему развитию и совершенствованию, подчеркнул Потапов.
БМПТ оснащены двумя автоматическими пушками, пулемётом 7,62 миллиметра, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" и двумя автоматическими гранатометами. Цифровая система управления огнем БМПТ позволяет в любое время суток одновременно обстреливать до трех разных целей на разной дальности.
Боекомплект составляет до 900 снарядов - примерно в два раза больше, чем у современных бронированных машин типа БМП. Экипаж состоит из командира, наводчика, механика-водителя и двух гранатометчиков. Силовая установка БМПТ создана на базе двигателя В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с основным боевым танком Т-90.
