https://1prime.ru/20251001/uvz--863032318.html
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков - 01.10.2025, ПРАЙМ
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков
"Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:07+0300
2025-10-01T11:07+0300
2025-10-01T11:07+0300
вооружения
уралвагонзавод
промышленность
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77d2d3ce29fad0898afb94cabfb591c0.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Сухопутных войск отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков. "В настоящее время "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая... Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавляются и БМПТ", - приводит слова Потапова пресс-служба УВЗ. Он добавил, что характеристики машины в условиях реальных боевых действий превзошли ожидания разработчиков. В ней заложен значительный модернизационный потенциал, есть перспективы к дальнейшему развитию и совершенствованию, подчеркнул Потапов. БМПТ оснащены двумя автоматическими пушками, пулемётом 7,62 миллиметра, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" и двумя автоматическими гранатометами. Цифровая система управления огнем БМПТ позволяет в любое время суток одновременно обстреливать до трех разных целей на разной дальности. Боекомплект составляет до 900 снарядов - примерно в два раза больше, чем у современных бронированных машин типа БМП. Экипаж состоит из командира, наводчика, механика-водителя и двух гранатометчиков. Силовая установка БМПТ создана на базе двигателя В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с основным боевым танком Т-90.
https://1prime.ru/20250713/abrams-859439905.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847115164_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f1ca45e7586d9f43940c9aa09eabe29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уралвагонзавод, промышленность, бизнес, россия
Вооружения, Уралвагонзавод, Промышленность, Бизнес, РОССИЯ
Гендиректор УВЗ рассказал о большом заказе на боевые авто поддержки танков
УВЗ выполняет большой заказ на боевые машины поддержки танков
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на производство боевых машин поддержки танков, сообщил гендиректор концерна Александр Потапов.
Концерн "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Сухопутных войск отправил в армию очередную партию боевых машин поддержки танков.
"В настоящее время "Уралвагонзавод" выполняет большой заказ на БМПТ: потребность в этой машине высокая... Всегда считалось, что основной ударной силой Сухопутных войск выступают танки. Теперь можно сказать, что к ним добавляются и БМПТ", - приводит слова Потапова пресс-служба УВЗ.
Он добавил, что характеристики машины в условиях реальных боевых действий превзошли ожидания разработчиков. В ней заложен значительный модернизационный потенциал, есть перспективы к дальнейшему развитию и совершенствованию, подчеркнул Потапов.
БМПТ оснащены двумя автоматическими пушками, пулемётом 7,62 миллиметра, а также четырьмя сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака-Т" и двумя автоматическими гранатометами. Цифровая система управления огнем БМПТ позволяет в любое время суток одновременно обстреливать до трех разных целей на разной дальности.
Боекомплект составляет до 900 снарядов - примерно в два раза больше, чем у современных бронированных машин типа БМП. Экипаж состоит из командира, наводчика, механика-водителя и двух гранатометчиков. Силовая установка БМПТ создана на базе двигателя В-92С2 мощностью 1000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с основным боевым танком Т-90.
"Уничтожены, захвачены или утеряны". В США сделали выводы о танках Abrams