Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана, сообщает торговое представительство России в Ташкенте. По данным представительства, в среду сотрудники торгпредства совместно с представителями правительства и агентства по внешнеэкономическим связям Тувы провели онлайн-встречу в целях продвижения продукции предприятий республики на зарубежные рынки. "В мероприятии приняли участие около 2️0 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.Заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Игорь Камынин детально осветил вопросы ведения бизнеса в Узбекистане и представив рекомендации по осуществлению экспортной деятельности. Представитель АО "Российский экспортный центр" Яна Станевич рассказала участникам мероприятия о действующих и наиболее востребованных мерах поддержки экспортной деятельности. "В завершение встречи предприниматели получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся логистики, поиска партнеров, проведения взаиморасчётов и реализации проектов в сфере информационных технологий", - добавили в торгпредстве. По данным торгпредства, с Узбекистаном сотрудничают около 80 субъектов РФ, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.

