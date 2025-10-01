Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана - 01.10.2025
Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана
Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана - 01.10.2025, ПРАЙМ
Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана
Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана, сообщает торговое представительство России в Ташкенте. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T11:21+0300
2025-10-01T11:21+0300
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана, сообщает торговое представительство России в Ташкенте. По данным представительства, в среду сотрудники торгпредства совместно с представителями правительства и агентства по внешнеэкономическим связям Тувы провели онлайн-встречу в целях продвижения продукции предприятий республики на зарубежные рынки. &quot;В мероприятии приняли участие около 2️0 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана&quot;, - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.Заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Игорь Камынин детально осветил вопросы ведения бизнеса в Узбекистане и представив рекомендации по осуществлению экспортной деятельности. Представитель АО "Российский экспортный центр" Яна Станевич рассказала участникам мероприятия о действующих и наиболее востребованных мерах поддержки экспортной деятельности. "В завершение встречи предприниматели получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся логистики, поиска партнеров, проведения взаиморасчётов и реализации проектов в сфере информационных технологий", - добавили в торгпредстве. По данным торгпредства, с Узбекистаном сотрудничают около 80 субъектов РФ, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.
11:21 01.10.2025
 
Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана

Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Флаг Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана, сообщает торговое представительство России в Ташкенте.
По данным представительства, в среду сотрудники торгпредства совместно с представителями правительства и агентства по внешнеэкономическим связям Тувы провели онлайн-встречу в целях продвижения продукции предприятий республики на зарубежные рынки.

"В мероприятии приняли участие около 2️0 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.

Заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Игорь Камынин детально осветил вопросы ведения бизнеса в Узбекистане и представив рекомендации по осуществлению экспортной деятельности. Представитель АО "Российский экспортный центр" Яна Станевич рассказала участникам мероприятия о действующих и наиболее востребованных мерах поддержки экспортной деятельности.
"В завершение встречи предприниматели получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся логистики, поиска партнеров, проведения взаиморасчётов и реализации проектов в сфере информационных технологий", - добавили в торгпредстве.
По данным торгпредства, с Узбекистаном сотрудничают около 80 субъектов РФ, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.
Экономика
 
 
