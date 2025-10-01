Около 20 предприятий Тувы планируют выйти на рынок Узбекистана
Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 1 окт – ПРАЙМ. Около 20 предприятий Тувы намерены выйти со своей продукцией на рынок Узбекистана, сообщает торговое представительство России в Ташкенте.
По данным представительства, в среду сотрудники торгпредства совместно с представителями правительства и агентства по внешнеэкономическим связям Тувы провели онлайн-встречу в целях продвижения продукции предприятий республики на зарубежные рынки.
"В мероприятии приняли участие около 2️0 компаний региона, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и выходе на рынок Узбекистана", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
Заместитель торгового представителя РФ в Узбекистане Игорь Камынин детально осветил вопросы ведения бизнеса в Узбекистане и представив рекомендации по осуществлению экспортной деятельности. Представитель АО "Российский экспортный центр" Яна Станевич рассказала участникам мероприятия о действующих и наиболее востребованных мерах поддержки экспортной деятельности.
"В завершение встречи предприниматели получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся логистики, поиска партнеров, проведения взаиморасчётов и реализации проектов в сфере информационных технологий", - добавили в торгпредстве.
По данным торгпредства, с Узбекистаном сотрудничают около 80 субъектов РФ, наибольшую активность проявляют Татарстан, Челябинская область и Москва.