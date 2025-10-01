https://1prime.ru/20251001/vklad-863002602.html
Юрист объяснила, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Юрист объяснила, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу - 01.10.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
В каких случаях банк может обнулить проценты по вкладу и законно ли такое действие, если деньги списал судебный пристав, рассказала агентству “Прайм” директор... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T02:02+0300
2025-10-01T02:02+0300
2025-10-01T02:02+0300
финансы
банки
банковский вклад
доход по вкладу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_548db7055b1657ec0638e926552e5f52.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В каких случаях банк может обнулить проценты по вкладу и законно ли такое действие, если деньги списал судебный пристав, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.По закону банк не может произвольно менять условия договора вклада. Проценты обнуляются только в четко определенных случаях: например, если вкладчик нарушил условия договора (досрочно снял деньги при наличии ограничения на это) или если сам вклад фактически закрыт.“По общему правилу банк обязан начислять проценты на сумму вклада до момента его возврата. Само по себе списание денег судебным приставом по исполнительному листу не является "досрочным снятием" по воле вкладчика. Это исполнение закона (ст. 70 ФЗ "Об исполнительном производстве"). Поэтому такой расход не может автоматически повлечь пересчет процентов”, - рассуждает она.Исключение — прописанное в договоре условие о неснижаемом остатке. В этом случае банк прямо указывает, что при снижении остатка ниже определенной суммы вклад закрывается, и тогда он автоматически считается расторгнутым с пересчетом процентов.“И вот тут вступает второй момент: действительно, большинство вкладов имеет условие о минимальном неснижаемом остатке. Если после списания приставами сумма на счете опускается ниже этого лимита, банк вправе считать вклад досрочно закрытым и начислить проценты по ставке "до востребования". Это не злоупотребление банка, а выполнение условий договора”, - продолжает Яковлева.Если же банк без законных оснований обнулил проценты, нужно направить письменную претензию в банк с требованием восстановить начисление и выплатить проценты по условиям договора. В случае отказа — жаловаться в Банк России и при необходимости обращаться в суд.Таким образом, правовое регулирование строится так:Если банк применяет санкции без ссылки на условия договора — это нарушение. В таком случае можно требовать восстановления процентов и жаловаться в Банк России, ведь списание по исполнительному листу само по себе не лишает вкладчика права на проценты.
https://1prime.ru/20250929/vklad-862810306.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267514_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_5f4bf5e26c7f7fc00c1282e24b33591e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банковский вклад, доход по вкладу
Финансы, Банки, банковский вклад, доход по вкладу
Юрист объяснила, когда банк вправе обнулить проценты по вкладу
Юрист Яковлева: банк обнулит проценты по вкладу, если это прописано в договоре
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В каких случаях банк может обнулить проценты по вкладу и законно ли такое действие, если деньги списал судебный пристав, рассказала агентству “Прайм” директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
По закону банк не может произвольно менять условия договора вклада. Проценты обнуляются только в четко определенных случаях: например, если вкладчик нарушил условия договора (досрочно снял деньги при наличии ограничения на это) или если сам вклад фактически закрыт.
“На ставку не смотрите”: как выбрать самый выгодный вклад
“По общему правилу банк обязан начислять проценты на сумму вклада до момента его возврата. Само по себе списание денег судебным приставом по исполнительному листу не является "досрочным снятием" по воле вкладчика. Это исполнение закона (ст. 70 ФЗ "Об исполнительном производстве"). Поэтому такой расход не может автоматически повлечь пересчет процентов”, - рассуждает она.
Исключение — прописанное в договоре условие о неснижаемом остатке. В этом случае банк прямо указывает, что при снижении остатка ниже определенной суммы вклад закрывается, и тогда он автоматически считается расторгнутым с пересчетом процентов.
“И вот тут вступает второй момент: действительно, большинство вкладов имеет условие о минимальном неснижаемом остатке. Если после списания приставами сумма на счете опускается ниже этого лимита, банк вправе считать вклад досрочно закрытым и начислить проценты по ставке "до востребования". Это не злоупотребление банка, а выполнение условий договора”, - продолжает Яковлева.
Если же банк без законных оснований обнулил проценты, нужно направить письменную претензию в банк с требованием восстановить начисление и выплатить проценты по условиям договора. В случае отказа — жаловаться в Банк России и при необходимости обращаться в суд.
Таким образом, правовое регулирование строится так:
- Само списание по закону не влечет пересмотра процентов.
- Но договор вклада может предусматривать последствия снижения суммы ниже определенного уровня (ст. 421 ГК РФ — свобода договора).
Если банк применяет санкции без ссылки на условия договора — это нарушение. В таком случае можно требовать восстановления процентов и жаловаться в Банк России, ведь списание по исполнительному листу само по себе не лишает вкладчика права на проценты.