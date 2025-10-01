Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области - 01.10.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области - 01.10.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T06:45+0300
2025-10-01T06:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863022935.jpg?1759290359
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки украинских формирований контратаковать провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
06:45 01.10.2025
 
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки украинских формирований контратаковать провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
