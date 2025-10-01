https://1prime.ru/20251001/vs-863022935.html
ВС России уничтожили штурмовые группы ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки украинских формирований контратаковать провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
