РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке

01.10.2025

РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке

01.10.2025

2025-10-01T13:12+0300

2025-10-01T13:12+0300

2025-10-01T13:36+0300

экономика

москва

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

россия

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы предполагаем, что это будет наша космическая связь, низкоорбитальная. Мы с коллегами прорабатываем, или уже даже проработали, на самом деле, этот вариант, поэтому у нас сомнений нет: в любой точке будет связь широкополосная и очень быстрая", - сказал Белозеров в ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о связи и интернете на ВСМ.ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.Всего на ВСМ будет 14 остановок: Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.

москва

санкт-петербург

