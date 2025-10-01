Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке - 01.10.2025
РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке
РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке
Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег... | 01.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы предполагаем, что это будет наша космическая связь, низкоорбитальная. Мы с коллегами прорабатываем, или уже даже проработали, на самом деле, этот вариант, поэтому у нас сомнений нет: в любой точке будет связь широкополосная и очень быстрая", - сказал Белозеров в ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о связи и интернете на ВСМ.ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.Всего на ВСМ будет 14 остановок: Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
13:12 01.10.2025 (обновлено: 13:36 01.10.2025)
 
РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке

РЖД: связь и интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой её точке

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Мы предполагаем, что это будет наша космическая связь, низкоорбитальная. Мы с коллегами прорабатываем, или уже даже проработали, на самом деле, этот вариант, поэтому у нас сомнений нет: в любой точке будет связь широкополосная и очень быстрая", - сказал Белозеров в ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о связи и интернете на ВСМ.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.
Всего на ВСМ будет 14 остановок: Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
Треть пассажиропотока ВСМ составят туристы, считают в Минэкономразвитии
16 сентября, 19:48
 
Заголовок открываемого материала