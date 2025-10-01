https://1prime.ru/20251001/vsm--863037781.html
РЖД: интернет на ВСМ между Москвой и Петербургом будет в любой ее точке
2025-10-01T13:12+0300
2025-10-01T13:12+0300
2025-10-01T13:36+0300
экономика
москва
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
россия
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Связь и интернет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет в любой её точке, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров. "Мы предполагаем, что это будет наша космическая связь, низкоорбитальная. Мы с коллегами прорабатываем, или уже даже проработали, на самом деле, этот вариант, поэтому у нас сомнений нет: в любой точке будет связь широкополосная и очень быстрая", - сказал Белозеров в ходе международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация", отвечая на вопрос о связи и интернете на ВСМ.ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между конечными точками составит 2 часа 15 минут. Сейчас самый быстрый поезд едет по существующей железной дороге около 4 часов.Всего на ВСМ будет 14 остановок: Ленинградский вокзал в Москве, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.
москва
санкт-петербург
