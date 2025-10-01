https://1prime.ru/20251001/vsm-863050623.html

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ведется в соответствии с планом проведения работ, продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц, сообщил кабмин РФ. "На всем протяжении тестового участка от станции Крюково до станции Новая Тверь (129 км), где будет проходить испытание высокоскоростной поезд, развернуты строительные работы. Продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что, по предварительным оценкам, вложение 1 рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях. Деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы. Объем выбросов углекислого газа от ВСМ до 95% меньше, чем от авиации и автомобильного транспорта. Кроме того, ВСМ значительно безопаснее поездок на автомобильном транспорте. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.

