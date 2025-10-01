Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/vsm-863050623.html
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану - 01.10.2025, ПРАЙМ
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ведется в соответствии с планом проведения работ, продолжается | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T21:04+0300
2025-10-01T21:04+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7bf225765dc4813277a27597ee615742.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ведется в соответствии с планом проведения работ, продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц, сообщил кабмин РФ. "На всем протяжении тестового участка от станции Крюково до станции Новая Тверь (129 км), где будет проходить испытание высокоскоростной поезд, развернуты строительные работы. Продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ", - говорится в сообщении. Также отмечается, что, по предварительным оценкам, вложение 1 рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях. Деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы. Объем выбросов углекислого газа от ВСМ до 95% меньше, чем от авиации и автомобильного транспорта. Кроме того, ВСМ значительно безопаснее поездок на автомобильном транспорте. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
https://1prime.ru/20250926/vsm-862859960.html
москва
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860055673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c2d6ba8b65f8fa070dad02383a8d69e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, рф
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ
21:04 01.10.2025
 
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется по плану

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом ведется в соответствии с планом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом ведется в соответствии с планом проведения работ, продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц, сообщил кабмин РФ.
"На всем протяжении тестового участка от станции Крюково до станции Новая Тверь (129 км), где будет проходить испытание высокоскоростной поезд, развернуты строительные работы. Продолжается привлечение людей и техники - в настоящее время количество работников достигло почти 9 тысяч человек, количество техники превышает 3 тысячи единиц. Строительство ведется в соответствии с планом проведения работ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, по предварительным оценкам, вложение 1 рубля в инфраструктуру ВСМ дает до 3,5 рубля прироста ВВП в смежных отраслях. Деловая активность в пригородах агломераций на пути ВСМ увеличивается на 15-20%, снижая нагрузку на мегаполисы.
Объем выбросов углекислого газа от ВСМ до 95% меньше, чем от авиации и автомобильного транспорта. Кроме того, ВСМ значительно безопаснее поездок на автомобильном транспорте.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2025
Поэтапное строительство ВСМ позволяет проводить работы в сжатые сроки
26 сентября, 23:22
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала