В Харьковской области ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции - 01.10.2025
В Харьковской области ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции
В Харьковской области ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции - 01.10.2025, ПРАЙМ
В Харьковской области ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции
Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция,... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T06:46+0300
2025-10-01T06:46+0300
общество
харьковская область
украина
владимир путин
всу
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за женой. Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам". По словам собеседника агентства, за это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу для "поднятия морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих". По официальной версии, причиной увольнения стала "необходимость осуществлять постоянный уход за женой с инвалидностью I или II группы". Однако, судя по соцсетям, нельзя сказать, что у его жены проблемы со здоровьем, сказал представитель силовых структур. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
общество , харьковская область, украина, владимир путин, всу
Общество , Харьковская область, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ
06:46 01.10.2025
 
В Харьковской области ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции

РИА Новости: ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции в Харьковской области

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за женой.
Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам". По словам собеседника агентства, за это время он ни разу не был на передовой и занимался тем, что проводил концерты в тылу для "поднятия морально-психологического состояния и боевого духа военнослужащих".
По официальной версии, причиной увольнения стала "необходимость осуществлять постоянный уход за женой с инвалидностью I или II группы". Однако, судя по соцсетям, нельзя сказать, что у его жены проблемы со здоровьем, сказал представитель силовых структур.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
 
ОбществоХарьковская областьУКРАИНАВладимир ПутинВСУ
 
 
