На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. На Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, задействована часть автономных источников питания для электроснабжения, полного их использования не нужно, запасы топлива достаточные, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Задействована лишь часть из имеющихся агрегатов, так как необходимости в полном их использовании нет. На станции присутствуют достаточные запасы топлива и запчастей для поддержания генераторов в рабочем состоянии. Все оборудование функционирует в штатном режиме" , - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

