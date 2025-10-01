Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251001/vsu-863027923.html
На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов
На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов - 01.10.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов
На Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, задействована часть автономных источников питания для электроснабжения, полного их... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:55+0300
2025-10-01T09:56+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. На Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, задействована часть автономных источников питания для электроснабжения, полного их использования не нужно, запасы топлива достаточные, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Задействована лишь часть из имеющихся агрегатов, так как необходимости в полном их использовании нет. На станции присутствуют достаточные запасы топлива и запчастей для поддержания генераторов в рабочем состоянии. Все оборудование функционирует в штатном режиме" , - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b079bd38b7c032fa7f44c0b1e48b4beb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ
09:55 01.10.2025 (обновлено: 09:56 01.10.2025)
 
На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов

На ЗАЭС задействовали часть резервных дизель-генераторов после атаки ВСУ

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. На Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, задействована часть автономных источников питания для электроснабжения, полного их использования не нужно, запасы топлива достаточные, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"Задействована лишь часть из имеющихся агрегатов, так как необходимости в полном их использовании нет. На станции присутствуют достаточные запасы топлива и запчастей для поддержания генераторов в рабочем состоянии. Все оборудование функционирует в штатном режиме" , - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2025
Хинштейн рассказал о ситуации на Курской АЭС-2 после попытки атаки БПЛА
25 сентября, 15:06
 
ЭнергетикаЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала