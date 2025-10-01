Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали, что восстановление линии "Днепровская" пока невозможно
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) по линии "Днепровская" в 750 киловатт сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была выведена из строя высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" напряжением в 750 киловатт. Участок повреждения расположен недалеко от атомной станции, в прибрежной зоне Днепра. Восстановительные работы на текущий момент невозможны из-за продолжающихся обстрелов данной территории ВСУ", - сказала агентству Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
09:59 01.10.2025 (обновлено: 10:00 01.10.2025)
 
На ЗАЭС рассказали, что восстановление линии "Днепровская" пока невозможно

Восстановление линии "Днепровская" для ЗАЭС пока невозможно из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) по линии "Днепровская" в 750 киловатт сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая.
"В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была выведена из строя высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" напряжением в 750 киловатт. Участок повреждения расположен недалеко от атомной станции, в прибрежной зоне Днепра. Восстановительные работы на текущий момент невозможны из-за продолжающихся обстрелов данной территории ВСУ", - сказала агентству Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Заголовок открываемого материала