https://1prime.ru/20251001/vsu-863028173.html

На ЗАЭС рассказали, что восстановление линии "Днепровская" пока невозможно

На ЗАЭС рассказали, что восстановление линии "Днепровская" пока невозможно - 01.10.2025, ПРАЙМ

На ЗАЭС рассказали, что восстановление линии "Днепровская" пока невозможно

Восстановление электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) по линии "Днепровская" в 750 киловатт сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T09:59+0300

2025-10-01T09:59+0300

2025-10-01T10:00+0300

энергетика

всу

энергодар

европа

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/06/841960648_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_404203062b97e3427c2cebdf4a4caea2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Восстановление электроснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) по линии "Днепровская" в 750 киловатт сейчас невозможно из-за обстрелов ВСУ рядом с местом ее повреждения, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, происходит от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "В результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была выведена из строя высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" напряжением в 750 киловатт. Участок повреждения расположен недалеко от атомной станции, в прибрежной зоне Днепра. Восстановительные работы на текущий момент невозможны из-за продолжающихся обстрелов данной территории ВСУ", - сказала агентству Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://1prime.ru/20250925/aes-862767935.html

энергодар

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, энергодар, европа, украина