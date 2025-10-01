https://1prime.ru/20251001/vtb-863026707.html
В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
2025-10-01T09:33+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В ВТБ описали, как мошенники могут украсть биометрические данные и как их надежно защитить - нельзя переходить по сомнительным ссылкам и давать доступ к камере и микрофону непроверенным сервисам, а использовать подтверждение по аудио или видео стоит только в официальных приложениях банков и на "Госуслугах". ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян - для создания дипфейков. Такие аудио или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных "жертв". "Как мошенники собирают аудио и видеозаписи: звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов, или, глядя в камеру, помахать рукой", - предупреждают в банке. Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии. "ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию: не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и не проверенным сервисам; не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия", - говорится в сообщении. Также рекомендуется использовать биометрию только в официальных приложениях банков, "Госуслуг" и помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.
