Электроснабжение ЗАЭС обеспечивают резервные дизель-генераторы

2025-10-01T09:58+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, продолжает обеспечиваться резервными дизель-генераторами в штатном режиме, параметры безопасности под контролем, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. На ЗАЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная -1" была отключена 7 мая. "Электроснабжение собственных нужд Запорожской АЭС в настоящий момент обеспечивается резервными дизель-генераторами… За ситуацией ведется постоянный мониторинг, персонал полностью контролирует все параметры безопасности" , - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

