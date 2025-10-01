В Европе сделали громкое заявление о конфликте с Россией

https://1prime.ru/20251001/zayavlenie-863045541.html
2025-10-01T17:57+0300
европа
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Согласно британской газете The Guardian, Европейский союз не в состоянии превратиться в мощную военную силу, способную противостоять России."ЕС хорош во многом. Однако быть эффективной оборонной организацией — не одно из его преимуществ. <…> Мирный проект невозможно просто превратить в военный – по крайней мере, без жертвования тем, что делает его эффективным в тех областях, где он хорошо справляется", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что для принятия военных решений требуется оперативность и ясность, чего невозможно добиться в рамках ЕС, потому что он изначально не создавался для этого. К тому же европейские лидеры вряд ли захотят отказаться от своих полномочий в вопросах войны и мира и утратить контроль над законным использованием силы.В марте Еврокомиссия предложила новую концепцию обороны под названием "Перевооружение Европы". Позже документ переименовали в "Готовность-2030", смягчив его тон в ответ на недовольство некоторых стран ЕС.Эта стратегия предполагает привлечение около 800 миллиардов евро за четырёхлетний период. Основная часть этих средств — примерно 650 миллиардов евро — должна поступить из бюджетов европейских стран, а еще 150 миллиардов планируется привлечь через кредиты.
Издание подчеркивает, что для принятия военных решений требуется оперативность и ясность, чего невозможно добиться в рамках ЕС, потому что он изначально не создавался для этого. К тому же европейские лидеры вряд ли захотят отказаться от своих полномочий в вопросах войны и мира и утратить контроль над законным использованием силы.
В марте Еврокомиссия предложила новую концепцию обороны под названием "Перевооружение Европы". Позже документ переименовали в "Готовность-2030", смягчив его тон в ответ на недовольство некоторых стран ЕС.
Эта стратегия предполагает привлечение около 800 миллиардов евро за четырёхлетний период. Основная часть этих средств — примерно 650 миллиардов евро — должна поступить из бюджетов европейских стран, а еще 150 миллиардов планируется привлечь через кредиты.
