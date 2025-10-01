https://1prime.ru/20251001/zelenskiy-863029232.html

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о ЗАЭС

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о ЗАЭС - 01.10.2025, ПРАЙМ

Рогов прокомментировал заявление Зеленского о ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал | 01.10.2025, ПРАЙМ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерием террориста заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС. Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ. При этом Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП. "Заявление Зеленского – это крайняя форма лицемерия террориста, который бьет по атомной станции, перебивает линии электропередач, а потом на весь мир визжит о возникновении ядерной опасности. Уровень его лицемерия просто зашкаливает", - сказал Рогов. По его словам, дизель-генераторы на атомной станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая полный объем необходимой электроэнергии для поддержания технологических процессов. "Никакой критической ситуации нет. Ситуация находится под контролем специалистов сотрудников Запорожской АЭС. Радиационный фон в норме. А Зеленский, по вине боевиков которого произошло повреждение линии электропередачи, продолжает обманывать весь мир, строя из себя жертву, параллельно отдавая приказы продолжать обстреливать район Запорожской АЭС и город-спутник Энергодар", - сказал Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

