Рогов прокомментировал заявление Зеленского о ЗАЭС

Рогов назвал лицемерным заявление Зеленского о ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерием террориста заявление Владимира Зеленского о ситуации на Запорожской АЭС.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Ситуация находится под полным контролем. Дизель-генераторы работают надежно. Запасов топлива достаточно. Ремонт линии "Днепровская" остается невозможным из-за обстрелов ВСУ.
При этом Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что на ЗАЭС якобы сложилась аварийная и критическая ситуация, обвинив российскую сторону в препятствовании ремонту ЛЭП.
"Заявление Зеленского – это крайняя форма лицемерия террориста, который бьет по атомной станции, перебивает линии электропередач, а потом на весь мир визжит о возникновении ядерной опасности. Уровень его лицемерия просто зашкаливает", - сказал Рогов.
По его словам, дизель-генераторы на атомной станции продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая полный объем необходимой электроэнергии для поддержания технологических процессов.
"Никакой критической ситуации нет. Ситуация находится под контролем специалистов сотрудников Запорожской АЭС. Радиационный фон в норме. А Зеленский, по вине боевиков которого произошло повреждение линии электропередачи, продолжает обманывать весь мир, строя из себя жертву, параллельно отдавая приказы продолжать обстреливать район Запорожской АЭС и город-спутник Энергодар", - сказал Рогов.