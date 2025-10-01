Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переломный момент". СМИ рассказали, что случилось в ЕС из-за Зеленского - 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ рассказали, что случилось в ЕС из-за Зеленского
2025-10-01T23:17+0300
2025-10-01T23:17+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сознательно искажает данные о ситуации на фронте ради финансовой поддержки, что ведет к катастрофическим последствиям для Европы, пишет издание Al Mayadeen."Чтобы получать новые вливания от Запада, Зеленский вводит в заблуждение своих спонсоров, преувеличивая успехи армии и придумывая "переломные моменты" в конфликте с Россией", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что Киев скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.Особенно болезненно для Запада воспринимаются сообщения о дезертирстве: по официальным данным, из армии Украины ушли более 270 тысяч военнослужащих, а независимые источники называют еще более высокие цифры.Не меньше раздражения вызывает коррупция: из-за взяточничества и провальных сделок Киев потерял около 770 миллионов долларов финансовой помощи."Безоглядная поддержка Киева и санкции против России уже вызвали кризис в еврозоне, экономический спад, рост цен и социальную напряженность. Всё это грозит развалом Евросоюза", — заключает издание.Владимир Путин ранее подчеркивал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции.Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но потеряли огромное количество солдат.Россия не раз заявляла, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию и втягивают НАТО в прямое участие в конфликте. Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
23:17 01.10.2025
 
"Переломный момент". СМИ рассказали, что случилось в ЕС из-за Зеленского

Al Mayadeen: ложь Зеленского о ситуации на фронте бьет по его спонсорам

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сознательно искажает данные о ситуации на фронте ради финансовой поддержки, что ведет к катастрофическим последствиям для Европы, пишет издание Al Mayadeen.
"Чтобы получать новые вливания от Запада, Зеленский вводит в заблуждение своих спонсоров, преувеличивая успехи армии и придумывая "переломные моменты" в конфликте с Россией", — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что Киев скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.
Особенно болезненно для Запада воспринимаются сообщения о дезертирстве: по официальным данным, из армии Украины ушли более 270 тысяч военнослужащих, а независимые источники называют еще более высокие цифры.
Не меньше раздражения вызывает коррупция: из-за взяточничества и провальных сделок Киев потерял около 770 миллионов долларов финансовой помощи.
"Безоглядная поддержка Киева и санкции против России уже вызвали кризис в еврозоне, экономический спад, рост цен и социальную напряженность. Всё это грозит развалом Евросоюза", — заключает издание.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции.
Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но потеряли огромное количество солдат.
Россия не раз заявляла, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию и втягивают НАТО в прямое участие в конфликте. Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Заголовок открываемого материала