Владимир Зеленский сознательно искажает данные о ситуации на фронте ради финансовой поддержки, что ведет к катастрофическим последствиям для Европы, пишет... | 01.10.2025
2025-10-01T23:17+0300
2025-10-01T23:17+0300
2025-10-01T23:17+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сознательно искажает данные о ситуации на фронте ради финансовой поддержки, что ведет к катастрофическим последствиям для Европы, пишет издание Al Mayadeen."Чтобы получать новые вливания от Запада, Зеленский вводит в заблуждение своих спонсоров, преувеличивая успехи армии и придумывая "переломные моменты" в конфликте с Россией", — отмечается в материале.Издание подчеркивает, что Киев скрывает реальные потери ВСУ и провал мобилизации.Особенно болезненно для Запада воспринимаются сообщения о дезертирстве: по официальным данным, из армии Украины ушли более 270 тысяч военнослужащих, а независимые источники называют еще более высокие цифры.Не меньше раздражения вызывает коррупция: из-за взяточничества и провальных сделок Киев потерял около 770 миллионов долларов финансовой помощи."Безоглядная поддержка Киева и санкции против России уже вызвали кризис в еврозоне, экономический спад, рост цен и социальную напряженность. Всё это грозит развалом Евросоюза", — заключает издание.Владимир Путин ранее подчеркивал, что ВСУ не способны вести наступательные действия и лишь удерживают позиции.Валерий Герасимов сообщал, что весной и летом украинские войска пытались замедлить российское продвижение, но потеряли огромное количество солдат.Россия не раз заявляла, что поставки оружия Киеву мешают мирному урегулированию и втягивают НАТО в прямое участие в конфликте. Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
