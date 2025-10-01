https://1prime.ru/20251001/zhivotnye-863031284.html

ИИ помог найти более 1,3 тысячи домашних животных в Подмосковье

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) помог найти более 1,3 тысячи домашних животных в Подмосковье с конца 2024 года: алгоритм сопоставляет загруженное пользователем фото животного с изображениями в базе и находит похожие карточки, сообщили в компании-разработчике NtechLab (технологический партнер "Ростеха")."Решение … было успешно задействовано более 1,3 тысячи раз за время работы сервиса. С конца 2024 года видеоаналитика на базе искусственного интеллекта интегрирована в сервис "Поиск домашних животных" на портале госуслуг Московской области. Алгоритм сопоставляет загруженное пользователем фото животного с изображениями в базе и находит похожие карточки", - рассказали в компании. Там поделились, что онлайн-сервис позволяет искать потерянных или найденных животных по описанию, клейму, полу, возрасту, породе и окрасу или чипу. Также сервис предлагает быстрый и удобный ИИ-поиск по фотографии: пользователь просто загружает снимок питомца, а "умная" система на основе нейросети анализирует изображение и подбирает подходящие объявления. По словам компании, в сервисе также можно размещать объявления о пропавших кошках и собаках и осуществлять поиск по фотографии питомца. Таким образом, процесс поиска упрощается и для тех, кто потерял любимца, и для тех, кто случайно нашел его на улице. "Наше решение в Подмосковье началось как социальный эксперимент, в итоге мы увидели большой спрос на эту технологию среди жителей Московской области. Планируем запустить этот продукт еще как минимум в одном регионе в ближайшие несколько месяцев", – отметил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

