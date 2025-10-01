https://1prime.ru/20251001/zoloto--863028580.html

Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США

Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ

Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США

Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T10:01+0300

2025-10-01T10:01+0300

2025-10-01T10:01+0300

экономика

мировая экономика

рынок

сша

дональд трамп

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 3 891 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,05% - до 47,13 доллара за унцию. Золото дорожает из-за опасений по поводу ослабления доллара и политической ситуации, связанной шатдауном в США, а также на фоне общей геополитической неопределенности, приводит агентство Рейтер мнение главы институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell). Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

https://1prime.ru/20251001/neft-863025707.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рынок, сша, дональд трамп, comex