Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/zoloto--863028580.html
Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США
Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США
Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:01+0300
2025-10-01T10:01+0300
экономика
мировая экономика
рынок
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 3 891 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,05% - до 47,13 доллара за унцию. Золото дорожает из-за опасений по поводу ослабления доллара и политической ситуации, связанной шатдауном в США, а также на фоне общей геополитической неопределенности, приводит агентство Рейтер мнение главы институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell). Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20251001/neft-863025707.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рынок, сша, дональд трамп, comex
Экономика, Мировая экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Comex
10:01 01.10.2025
 
Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США

Цена на золото растет в среду на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 3 891 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию
Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,05% - до 47,13 доллара за унцию.
Золото дорожает из-за опасений по поводу ослабления доллара и политической ситуации, связанной шатдауном в США, а также на фоне общей геополитической неопределенности, приводит агентство Рейтер мнение главы институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell).
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США
09:11
 
ЭкономикаМировая экономикаРынокСШАДональд ТрампComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала