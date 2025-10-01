Цена на золото растет на опасениях ослабления доллара из-за шатдауна в США
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду утром, аналитики обращают внимание на ослабление доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки правительства, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 9.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17,45 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 3 891 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию
Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 1,05% - до 47,13 доллара за унцию.
Золото дорожает из-за опасений по поводу ослабления доллара и политической ситуации, связанной шатдауном в США, а также на фоне общей геополитической неопределенности, приводит агентство Рейтер мнение главы институциональных рынков ABC Refinery Николаса Фраппелла (Nicholas Frappell).
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.