Золото дорожает на опасениях шатдауна в США

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером, участники рынка опасаются ослабления доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки работы правительства, что ведет к росту спроса на "защитный" актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 19.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,64%, - до 3 897,8 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 2,19% - до 47,66 доллара за унцию. "Доллар находится под давлением, потому что, как правило, при закрытии правительства настроения в отношении США становятся довольно негативными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir). Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Мы наблюдаем рост интереса со стороны западных инвесторов - как институциональных, так и розничных - в рамках эффекта FOMO (страх упустить выгоду). Если эта тенденция сохранится, нас не удивит, что цены на золото превысят 4 000 долларов за унцию", - цитирует Рейтер заявление аналитиков SP Angel. Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

