Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золото дорожает на опасениях шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/zoloto-863050423.html
Золото дорожает на опасениях шатдауна в США
Золото дорожает на опасениях шатдауна в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на опасениях шатдауна в США
Цена на золото растет в среду вечером, участники рынка опасаются ослабления доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки работы... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T21:47+0300
2025-10-01T21:47+0300
рынок
сша
дональд трамп
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером, участники рынка опасаются ослабления доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки работы правительства, что ведет к росту спроса на "защитный" актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 19.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,64%, - до 3 897,8 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 2,19% - до 47,66 доллара за унцию. "Доллар находится под давлением, потому что, как правило, при закрытии правительства настроения в отношении США становятся довольно негативными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir). Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла. "Мы наблюдаем рост интереса со стороны западных инвесторов - как институциональных, так и розничных - в рамках эффекта FOMO (страх упустить выгоду). Если эта тенденция сохранится, нас не удивит, что цены на золото превысят 4 000 долларов за унцию", - цитирует Рейтер заявление аналитиков SP Angel. Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
https://1prime.ru/20250930/zoloto-862980517.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, дональд трамп, comex
Рынок, США, Дональд Трамп, Comex
21:47 01.10.2025
 
Золото дорожает на опасениях шатдауна в США

Золото дорожает на опасениях шатдауна в США и как защитный от неопределенности актив

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
%Золотые слитки. Архивное фото
© fotolia.com / Scanrail
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером, участники рынка опасаются ослабления доллара в связи с текущей ситуацией в США из-за временной приостановки работы правительства, что ведет к росту спроса на "защитный" актив, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 19.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 24,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,64%, - до 3 897,8 долларов за тройскую унцию.
Ранее в ходе торгов котировки драгоценного металла обновили исторический максимум, превысив 3 900 долларов за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро дорожал при этом на 2,19% - до 47,66 доллара за унцию.
"Доллар находится под давлением, потому что, как правило, при закрытии правительства настроения в отношении США становятся довольно негативными", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Marex Эдварда Мейра (Edward Meir).
Золото традиционно выступает как более надежный актив, и спрос на него растет в случае усиления глобальной рыночной волатильности, что приводит и к росту цены драгоценного металла.
"Мы наблюдаем рост интереса со стороны западных инвесторов - как институциональных, так и розничных - в рамках эффекта FOMO (страх упустить выгоду). Если эта тенденция сохранится, нас не удивит, что цены на золото превысят 4 000 долларов за унцию", - цитирует Рейтер заявление аналитиков SP Angel.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Эксперты допустили рост стоимости золота выше 4000 долларов за унцию
Вчера, 08:05
 
РынокСШАДональд ТрампComex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала