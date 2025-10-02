https://1prime.ru/20251002/aeroporty-863063918.html
В аэропортах планируют внедрять биометрию для идентификации пассажиров
2025-10-02T10:04+0300
экономика
бизнес
россия
рф
транспорт
технологии
авиаперевозки
пассажирские авиаперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149327_0:259:2491:1660_1920x0_80_0_0_6ce907351ab9e3dc068310fea8344025.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация". "Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин. "К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр. По словам Никитина, если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре.
