В аэропортах планируют внедрять биометрию для идентификации пассажиров - 02.10.2025
В аэропортах планируют внедрять биометрию для идентификации пассажиров
2025-10-02T10:04+0300
2025-10-02T10:04+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация". "Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин. "К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр. По словам Никитина, если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре.
© РИА Новости . Артем ЖитеневПассажир ожидает вылета в аэропорту
Пассажир ожидает вылета в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Пассажир ожидает вылета в аэропорту . Архивное фото
© РИА Новости . Артем Житенев
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Внедрение биометрии в российских аэропортах для идентификации пассажиров планируется в течение нескольких лет, до конца 2025 года будет проведено тестирование системы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах форума "Цифровая транспортация".
"Мы создаем технологическую возможность для внедрения биометрии в аэропортах. Речь идет о комплексном решении… Процесс требует тщательной согласованности со всеми участниками, включая силовые структуры. Поэтому ждать реализации завтра не стоит, но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет", - сказал Никитин.
"К концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости", - уточнил министр.
По словам Никитина, если пассажир имеет верифицированный цифровой профиль и не входит в категории риска, он должен проходить контроль по максимально упрощенной процедуре.
 
Заголовок открываемого материала