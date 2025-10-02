https://1prime.ru/20251002/aktivy-863074962.html
В ЕК заявили, что не намерены подрывать притязания России на активы ЦБ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Никто не собирается подрывать законные "притязания" России на замороженные активы ЦБ РФ, заявил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари. "Никто не собирается подрывать законные притязания России на эти активы. Мы не будем этого делать... То, что мы будем делать, сейчас еще решается", - сказал он на брифинге Еврокомиссии.
