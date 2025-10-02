https://1prime.ru/20251002/aktivy-863082760.html

На Западе предупредили, чем обернется для Европы кража российских активов

В странах Евросоюза усиливаются опасения, что попытка использовать российские активы может негативно сказаться на экономике региона, сообщает Politico.

2025-10-02T16:32+0300

европа

запад

сша

welt am sonntag

politico

ес

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. В странах Евросоюза усиливаются опасения, что попытка использовать российские активы может негативно сказаться на экономике региона, сообщает Politico."Европейский центральный банк опасается, что использование российских активов может подорвать доверие к евро в мире", — отмечается в публикации.По информации издания, ряд государств ЕС пытаются убедить США и Японию принять аналогичные меры, чтобы уменьшить возможные риски.Собеседники Politico рассказали, что во время онлайн-встречи министров финансов стран G7 представители Германии, Франции и Италии призывали к согласованным шагам по этому вопросу. Однако в итоговом заявлении о совместных решениях речи не шло: было лишь отмечено, что изъятие российских активов остается одним из обсуждаемых вариантов.После начала спецоперации страны ЕС и G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Европе, в основном в бельгийской клиринговой системе Euroclear.Ранее Welt am Sonntag со ссылкой на Еврокомиссию сообщало, что только за январь–июль этого года Украина получила 10,1 миллиарда евро, перечисленных из доходов по замороженным российским средствам.В Москве неоднократно называли такие действия прямым воровством, подчеркивая, что ЕС посягает не только на активы частных компаний и лиц, но и на государственные резервы.В ответ Россия ввела ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", а вывести их можно исключительно с разрешения правительственной комиссии.

европа

запад

сша

2025

европа, запад, сша, welt am sonntag, politico, ес