Российский рынок акций незначительно снижается днем в четверг

Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T15:18+0300

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций в четверг днем демонстрирует небольшое снижение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.02 мск снижался на 0,15%, до 2 643,36 пункта. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,5%, до 65,02 доллара за баррель. "Макроэкономический фон для рынка скорее нейтральный. Инфляция с 23 по 30 сентября составила 0,13% против 0,08% неделей ранее, однако данные были в пределах ожиданий, учитывая завершение дефляционного сезона. Уровень безработицы опустился в августе до рекордного минимума 2,1% по сравнению с 2,2% в июле. ВВП вырос слабо – на 0,4%, повторив июльский результат. За период с января по август темпы роста ВВП составили 1%", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи в среду не смог удержать уровень 2650 пунктов и сегодня продолжает падение. Далее уже только минимумы текущего года в районе 2600 пунктов, которые в ближайшей перспективе вполне могут быть обновлены", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". На внешнем контуре усиливается геополитическое и санкционное давление, добавил он. "Несмотря на все негативные факторы, мы считаем, что цены на акции стали еще более привлекательными, поэтому текущие уровни очень интересны для набора среднесрочных и долгосрочных позиций в акциях", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Сегодня планируется выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что в последние несколько лет способствовало росту рынка, таким образом, в ближайшие несколько дней вероятен отскок индекса Мосбиржи, считает эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции банка "Санкт-Петербург" (+2,81%), VK (+1,92%), "Мечела" (+1,91%), "Магнита" (+1,84%), Московского кредитного банка (+1,37%). С начала недели отдельные эмитенты показывали позитивную, но, как правило, неустойчивую динамику на фоне корпоративных новостей, отметил Федосов. В лидерах снижения - акции "Вуш Холдинга" (−4,05%), "Фосагро" (−3,89%), "Сегежи" (−3,24%), "Россети Центр и Приволжье" (−3,23%), ОГК-2 (−2,73%). ПРОГНОЗЫ "В случае нейтрального новостного фона закрытие недели на российском рынке акций мы ожидаем в диапазоне 2600-2700 пунктов", - рассказал Муштаков из ИК "Риком-траст". Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия рынка в нейтральной зоне.

